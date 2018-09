von SK

In Mariaberg haben sich am internationalen Tag der Demokratie knapp 50 Teilnehmende zu Grundrechten und parlamentarischer Verfassung bekannt. Das Regionale Demokratiezentrum „Albbündnis“ und die Mariaberger Ausbildung & Service hatten laut ihrer Mitteilung zur Aktion aufgerufen und im Klosterhof einen Luftballonstart organisiert. „Demokratie finde ich super, weil alle das Recht haben mitzubestimmen“, lautete einer der Slogans, die die Teilnehmenden auf Karten schrieben und per Ballon um „Fünf vor Zwölf“ in den blauen Himmel steigen ließen.

Der Tag der Demokratie sei sehr wichtig, um immer wieder darauf hinzuweisen, dass man für Freiheit und Gleichheit auch etwas tun und dafür einstehen müsse, betonte Ingrid Wiedmann, eine der Organisatorinnen des Aktionstages. Sie macht als offizielle Vertreterin des Landkreises Reutlingen im Albbündnis mit – und zwar aus Überzeugung. „Für viele Jugendliche ist heute alles selbstverständlich, wir ältere mussten noch für unsere Rechte kämpfen“, sagte sie. Cord Dette, Gründungsmitglied des Albbündnisses und Leiter des Fachbereich Jugendarbeit der Mariaberger Ausbildung & Service gemeinnützige GmbH, zeigte sich zufrieden mit der Resonanz. „Wir haben heute ein schönes Zeichen für Demokratie gesetzt, weil wir das inklusiv gemacht haben und hier die Vielfalt unserer Gesellschaft zeigen“, bemerkte er im Hinblick darauf, dass viele Menschen mit Behinderung sowie Jugendliche aus den Mariaberger Wohngruppen an der Aktion beteiligt waren.

Christine Scheel, Geschäftsführerin vom Mariaberger Ausbildung & Service, erklärte, es sei wichtig, angesichts der Vorgänge in Chemnitz mit rechtsradikalen Umtrieben und aktueller Debatten im Bundestag mit der AfD ein Zeichen zu setzen: Und zwar „für eine bunte Gesellschaft, so bunt wie diese Luftballons.“ „Auch die junge Generation sollte sich dafür stark machen“, bemerkte die 17-jährige Fabienne Steng. Die Karten mit den Slogans sollen von ihren Findern ans Demokratiezentrum Baden-Württemberg zurückgeschickt werden und nehmen dann an einer Verlosung teil.

