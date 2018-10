von SK

Pia von Aulock und Kirsten von Zech-Burkersroda sind zwei Malerinnen, die in ihren Bildern gerne hintergründige, mitunter skurrile Geschichten erzählen. Kirsten von Zech-Burkersroda tut das, indem sie ebenso farbenfrohe wie theatralische Bildwelten schafft, die sie mit geheimnisvollen Fabelwesen aber auch mit realen Personen bevölkert.

Pia von Aulock bevorzugt dagegen eine klare, fotorealistische Formensprache und dezente Farbtöne, mit denen sie ihre ikonografischen Figurenkonstellationen in Szene setzt. Für eine Ausstellung im Klostergebäude in Mariaberg haben sich die Künstlerinnen als „Duo Mysterioso“ zusammengetan. Laut Mitteilung fasziniert und bewegt ihre eindrückliche Bilderschau nei der Vernissage im Klostergebäude die Ausstellungsbesucher.

Mariabergs Vorstand Rüdiger Böhm erzählt, dass er sich zwei Tage vor der Vernissage viel Zeit genommen habe, um die Bilder in den Klosterfluren eingehend zu betrachten: „Ich konnte mich von der Schönheit und der Individualität der Werke begeistern lassen.“ Dass die Ausstellung des „Duos Mysterioso“ in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich ist, wird schon bei der Einführung durch Hans Pfrommer und Armin Subke ersichtlich. Statt einer blumigen, akademischen Rede setzen die beiden zu einer kuriosen Performance an.

In Versform präsentieren sie das Zech-Burkersroda'sche Figurenpanoptikum: Die pelzbesetzten, messerbewehrten Vogelwesen, die roten Schutzheiligen, den „gemütlichen Gelben“, den Fahnenträger oder den fiesen König – nachempfunden der Hauptfigur aus dem Theaterstück „Ubu, roi“ von Alfred Jarry. Auch reale Personen gibt es auf ihren Bildern zu entdecken, ihrem Lieblingskomponisten Eric Satie hat sie einen eigenen Zyklus gewidmet.

Szenenwechsel. Die Musik verstummt, nerviges Kindergeschrei plärrt aus dem altertümlichen Kassettenrecorder. „Mein lieber kleiner Benni, sei doch bitte einmal still“, beginnt Pfrommer zu deklamieren. Der kleine Schreihals, so seine Bitte, solle sich doch lieber die Kinder auf den Bildern von Pia von Aulock zum Vorbild nehmen: „die ihrer Mutter brav im Schoße liegen, als wären sie das Jesuskind“. Die Künstlerin aus Stuttgart spürt in ihren Figurenkonstellationen tiefer liegenden Beziehungsgeflechten nach. Immer wieder kehrt dabei das Motiv Mutter mit Kind. In fotorealistischer Manier bringt die Malerin gleichzeitig Innigkeit und Schwermut, Schutz und Verletzlichkeit zum Ausdruck.

Die Ausstellung „Duo Mysterioso“ im Klostergebäude Mariaberg ist bis Sonntag, 18. November, montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 15 Uhr zu besichtigen.

