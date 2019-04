von Xaver Knittel

Für die Kommunalwahl am 26. Mai ist ein Wahlvorschlag vom Gemeindewahlausschuss Buchheim geprüft und zugelassen worden. Die neun Bewerber der "Buchheimer Bürgerliste": Wendelin Fehrenbacher, Philipp Kiene, Frank Wachter, Willi Holzenthaler, Patrick Schröder, Manuela Will, Thomas Knittel, Elisabeth Wachter und Daniel Kohler. Von den bisherigen Gemeinderäten treten nicht mehr an: Antonio D'Ernesto, Lars Schmid und Thomas Vögtle. Die Reihenfolge auf dem Stimmzettel wurde durch Losentscheid bei der Aufstellungsversammlung festgelegt.