Das Donauhochwasser und seine Folgen machen manchen Wanderplänen von Donautalbesuchern einen Strich durch die Rechnung. Seit Wochen ist der Steg beim Jägerhaus nicht begehbar. Dabei ist das Bauwerk über den Fluss Teil eines der Premiumwanderwege, mit denen Donaubergland Tourismus und Marketing in Tuttlingen in den vergangenen Jahren um den Besuch von Naturfreunden geworben hat.

Schild warnt Wanderer frühzeitig vor Hindernis

Damit niemand vergebens vom Knopfmacherfelsen aus ins Tal wandert und dort wieder umkehren muss, weil an der Donau kein Weiterkommen mehr ist, werden die Wanderer vor dem Hindernis per Schild gewarnt.

Noch kein Termin für Wiedereröffnung des Stegs

Noch ist offen, ob und wann der Steg wieder eröffnet werden kann. Das Hochwasser hatte viel Treibholz angeschwemmt, das sich an den Eisenträgern verfing, die eigentlich die Bohlen für den Steg tragen sollten. Der Holzwall behinderte den Abfluss des Hochwassers. Die Donau suchte sich daher einen neuen Weg um den Steg herum. Dabei beschädigte das Wasser die Uferböschung und hinterließ eine große Ausschwemmungsfläche.

Weil durch das Treibholz das Hochwasser nicht abfließen konnte, hat das Wasser der Donau den Uferbereich ausgeschwemmt. | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

"Noch niemand hat nach den Schäden geschaut

Soweit die Ausgangslage, die Hubert Stehle schildert. Der Förster verwaltet den Grundbesitz des Hauses Enzberg in Mühlheim. Das Ufer und die angrenzende Wiese sind im Privatbesitz der Enzberger. Stehle kritisiert: "Obwohl der Steg seit Wochen nicht mehr begehbar ist, war noch niemand vom Rathaus in Fridingen oder dem Landratsamt Tuttlingen hier, um sich die Schäden anzuschauen."

Wiese am Ufer wird vom Jägerhaus-Wirt genutzt

Weil der benachbarte Jägerhaus-Wirt die Uferwiese landwirtschaftlich nutze, bestehe auch in dieser Hinsicht Handlungsbedarf, um Wiese, Uferbereich und Steg wieder in Schuss zu bringen.

Stuttgart "Dem Bodensee geht es zu gut": Wo Baden-Württembergs Tourismuschef Handlungsbedarf sieht Das könnte Sie auch interessieren

Die Besitzverhältnisse und die Zuständigkeiten sind kompliziert. Der Steg selbst gehört der Stadt Fridingen. Die Kommune muss deswegen auch für den Unterhalt und eventuelle Reparaturen aufkommen. Für die Uferbefestigung ist nach Auskunft des Tuttlinger Landratsamts aber das Regierungspräsidium in Freiburg zuständig.

Jägerhaus-Wirt: Steg sorgt seit zwölf Jahren für Verdruss

Wie Jägerhaus-Wirt Franz Stehle und Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger übereinstimmend berichten, hat der Steg in den zwölf Jahren seines Bestehens bei fast jedem Hochwasser nur für Verdruss gesorgt. Der Rathauschef, der zur Zeit des Stegbaus 2007 noch nicht im Amt war, kommentiert: "Der Steg ist keine technische Meisterleistung."

Nur noch die Eisenträger, die die Bohlen für den Steg halten, hat das Hochwasser stehen gelassen. | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Jedes Jahr 3000 Euro für Beseitigung von Schäden

Bisher habe die Stadt jedes Jahr um die 3000 Euro für die Beseitigung von Hochwasserschäden an Steg und Ufer aufbringen müssen. Ob es in diesem Jahr bei einer niedrigen Summe bleibt oder ob die Schäden größer sind, will der Fridinger Bürgermeister bei einem Vor-Ort-Termin mit Fachleuten noch vor Ostern feststellen. Besonders müsse geprüft werden, ob die Eisenträger dem Druck von Wasser und Treibholz standgehalten haben.

Gäste laden Ärger im Gasthaus "Jägerhaus" ab

Die Mitarbeiter im Gasthaus "Jägerhaus" bekommen einstweilen den Ärger von Gästen ab. Franz Stehle sagt: "Wir werden oft gefragt, warum wir nicht endlich den Steg reparieren."