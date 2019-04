von Helmut Stroppel

Rund 30 Helfer haben sich an einer Naturschutzaktion der Ortsgruppe Hausen im Tal des Schwäbischen Albvereins beteiligt. An vier verschiedenen Standorten entlang der Donau pflanzten sie 48 Donauschwarzpappeln. Der Baum ist vom Aussterben bedroht.

Ursula und Hans Hoffmann geben Anstoß für die Aktion

Vertrauensmann Hubert Stehle zeigte sich bei seinen Begrüßungsworten ebenso überrascht über das große Interesse wie Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller, der die anwesenden Kinder und Jugendlichen als "Helden des Donautals" bezeichnete und selbst mit Hand anlegte. Die Initiative für diese Aktion ging vom Ehepaar Ursula und Hans Hoffmann aus. Die beiden Albvereinsmitglieder machten sich sachkundig, nahmen Kontakt mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Ehingen (BUND) auf, der die Aktion unterstützte und orderten 70 Stecklinge bei der Baumschule Haid in Ingerkingen, finanziert durch das Wasserwirtschaftsamt Riedlingen.

Die Mitglieder der Ortsgruppe Hausen im Tal des Schwäbischen Albvereins wollen mit ihrer Naturschutzaktion die Donauschwarzpappel vor dem Aussterben bewahren. | Bild: Helmut Stroppel

Vier verschiedene Standorte

Fachkundige Unterstützung erhielten die Helfer von Jürgen Kuhl (Gemeindeförster), Klaus Schilling (Revierförster in den Diensten des Prinzen zu Fürstenberg) und Hubert Stehle (Förster der Gräflich Douglas'schen Forstverwaltung). Ausgestattet mit Wiedehopfhacke, Hohlspaten, Schaufel und Fäustel setzten die Teilnehmer die Jungpflänzchen an vier verschiedenen Standorten entlang der Donau in die Erde.

Schutz vor Bibern

Gegen den Biberfraß wurde ein Drahtgitter angebracht. Außerdem wurden die Pflänzchen an Pfosten angebunden. Mit einem kleinen Grillfest, organisiert von den Vorstandsmitgliedern Monika Blum, Rosi Geier-Briel und Rechner Josef Briel, fand der Aktionstag seinen Abschluss.

Projekt zur Wiederansiedlung startete 2012

Die heimische Schwarzpappel war 2006 Baum des Jahres und gehörte vor der Donaukanalisierung in jeden Auwald. 2012 startete die Ehinger BUND-Gruppe ein Projekt zur Wiederansiedlung. Ziel ist es, den Baum vor dem Aussterben zu bewahren. Bisher wurden von der Baumschule Haid 400 junge Pflanzen aus Stecklingen der letzten einheimischen Mutterbäume produziert, weiterverkauft und gepflanzt.