Starker Andrang am Sonntagnachmittag

Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Zahlreiche Besucher aus der gesamten Region kamen am Sonntag zum Gartentag nach Beuron. Wie hier im Garten der Familie Link interessierten sich die Gäste nicht nur für die Pflanzen. Die Links stellten antike Möbel und Gemälde aus. Im Garten von Inge und Stefan Schmidt konnten sich die Besucher ein Bild von abwechslungsreichen Nutz- und Ziergartenzonen machen. Das Haus der Natur zeigte in seiner Anlage verschiedene Vorschläge zur Gestaltung von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere.

Großes Interesse an Klostergarten

Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Lange Schlangen bildeten sich am Beuroner Tag der offenen Gärten immer wieder vor dem Eingang zum Klostergarten. Normalerweise sind die Gärten der Mönche für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Erzabt Tutilo Burger geht von rund 900 Gästen aus, die die vier rund einstündigen Führungen zur Gartenvisite nutzten. Für den Eigenbedarf von Konvent und Gästeflügel werden verschiedene Gemüsesorten angepflanzt. Zu den botanischen Kostbarkeiten gehören ein Kräuterfeld und zahlreiche Obstbäume mit zum Teil seltenen Sorten.

Tombola soll Baumspende finanzieren

Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Kleines Losglück: Ursula und Hans-Jürgen Hoffmann gehörten am Tag der offenen Gärten zu jenen Besuchern, für die es keine Lose mehr gab. Dafür durften sich die Senioren aus Hausen im Tal am Stand von Semantha Giehring vom Haus der Natur kleine Trostpreise aussuchen. Semantha Giehring verpackte sie in einer Papiertüte. „Wir haben am Sonntag genau 1150 Lose verkauft“, erzählte sie. Der Erlös ist für die Kindergartenarbeit der Naturschützer bestimmt. Mit den Einnahmen finanziert das Naturschutzzentrum für einen Kindergarten oder eine Schule eine Baumspende. „Interessierte Schulen oder Kindergärten können sich bei uns im Haus der Natur bewerben“, informierte Giehring.

„Donautal an der Wäscheleine“

Bild: Hermann-Peter Steinmüller

„Donautal an der Wäscheleine“, so lautete das Motto einer Bilderausstellung, die der Naturfotograf Andreas Beck in seinem Garten für das Publikum vorbereitet hatte. Die Fotos waren nicht wie gewöhnlich bei einer Ausstellung an einer Wand oder Stellfläche befestigt. Andreas Beck hatte die Bilder einfach an einer Wäscheleine aufgehängt, die quer durch den Grünbereich gespannt war. Bei den Besuchern kam diese Idee gut an. Mit den Fotoarbeiten möchte der Beuroner zum Erhalt der Donautallandschaft beitragen.

Mähen wie zu Großvaters Zeiten

Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Das Mähen mit der Sense stand im Mittelpunkt der Gartenvorführung der Familie Kaut. Immer wieder durften die Besucher selbst die Sense zur Hand nehmen. Damit alles klappte, standen Harald Kaut und seine beiden sechs und zehn Jahre alten Söhne Max und Karl mit Rat und Tat zur Seite. Auf dem Bild beobachtet Harald Kaut Hansjörg Kaupp beim Umgang mit der Sense. Der Wehinger berichtete: „Meine Großeltern hatten noch eine richtige Landwirtschaft. Deshalb ist mir das Sensenmähen nicht ganz fremd.“

Wie Lavendelöl hergestellt wird

Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Von der Pflanze zum wohlriechenden Lavendelöl: Wie das per Destillation funktioniert, zeigte an einem Stand beim Haus der Natur Diplom-Biologin Antje Schnellbächer-Bühler. Die Unterwaldhausenerin ist den Haus-der-Natur-Besuchern schon seit Jahren durch ihre Botanik- und Weideflechtkurse bekannt. Seit 2018 kümmert sie sich auch um die Herstellung von ätherischen Ölen aus Pflanzen. „Der Lavendel und sein Geruch faszinierten mich schon immer“, sagte sie. Deswegen habe sie nun die Brennrechte erworben und sich eine sogenannte Liebigkühler-Vorrichtung für eine kleine Destillationsanlage gekauft. Außerdem habe sie sich bereits bei allen Nachbarn in ihrem Wohnort die Lavendelernte gesichert.