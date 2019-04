Die Burgruine Falkenstein in Beuron-Thiergarten ist in der Zeit vom 25. Mai bis 30. November eine von vierzig Stationen eines neuen Skulpturenprojekts von Robert Schad mit dem Titel „Von Ort zu Ort“. Der 1953 in Ravensburg geborene Stahlbildhauer Robert Schad ist mit seinen unverwechselbaren Werken einer der wichtigsten Vertreter internationalen zeitgenössischen Kunstschaffens. „Mein Anspruch ist es, denjenigen, die der Skulptur begegnen, einen Impuls zu geben, um sich auf die Reise in ihre ureigene Assoziationswelt aufzumachen“, meint der Künstler in seiner Vorstellung.

Zur Freude von Emil Laschinger (links) und Willi Rösler (rechts) setzt sich Robert Schad auf die Gabel des Traktors und lässt sich nach oben befördern, um seinen "HADDER" zu putzen. | Bild: Wilfried Koch

Im Mai startet sein ehrgeiziges Projekt. Temporär stellt Schad an mehr als 40 Orten in fünf Landkreisen der oberschwäbischen Region 60 großformatige Skulpturen auf. Dazu zählen beispielsweise die keltische Heuneburg, gegenüber der barocken Klosteranlage Ochsenhausen, beim herrschaftlichen Schloss Mochental, in einer Lichtung bei Ostrach oder am Ufer des Bodensees. Hinzu kommen weitere landschaftlich und geschichtlich bedeutende Orte im Oberland.

Nach getaner Arbeit stellten sich alle Helfer zum Gruppenbild (von links): Jochen Metz (Vorsitzender der Ortsgruppe Meßkirch im Schwäbischen Albverein), Gerhard Teyke, Hubert Stehle, der Vorsitzende des Vereins „Ruinenschutz Oberes Donautal“ Emil Laschinger mit Hündin Liesel, Wolfgang Teyke, Künstler Robert Schad und Renate Laschinger. | Bild: Wilfried Koch

Aus Sicht der Mitglieder des Vereins „Ruinenschuz Oberes Donautal“ ist diese besondere Aktion eine Bereicherung der Region. Der in der Strohparkgemeinde Schwenningen wohnhafte Vorsitzende Emil Laschinger und seine ebenfalls im Verein engagierte Frau Renate meinten übereinstimmend: „Das ist eine großartige Sache für unsere Ruine Falkenstein“.

An große Dimensionen habe sich der Künstler Robert Schad schon in der Vergangenheit herangewagt, heißt es in einem Flyer zum Skulpturenprojekt. Beispielsweise auf dem Pilgerplatz „Santuàrio de Fàtima“ im berühmten Marienwallfahrtsort, wo er sein monumentales Kreuz mit 34 Metern Höhe aufstellte. Sein aktuelles Skulpturenprojekt „Von Ort zu Ort“ spiegele die geschichtliche, kulturelle, geografische und wirtschaftliche Vielfalt und Bedeutung im Oberland wider.

Dialog zwischen Kunst, Natur und Architektur

Im Beuroner Ortsteil Thiergarten stellten Mitglieder des Vereines „Ruinenschutz Oberes Donautal“ in Anwesenheit des Künstlers Robert Schad sowie unterstützt von Helfern der Ortsgruppe Meßkirch im Schwäbischen Albverein vergangene Woche die Skulptur „HADDER“ auf. Für den Betrachter steht "HADDER" mit dem Turm der Falkenstein in einer interessanten Korrespondenz. Der Künstler will mit seinen Skulpturen zu einem inspirierenden Dialog zwischen Kunst, Natur und Architektur einladen. Bei der Ruine Falkenstein ist ihm dies sicherlich optimal gelungen.

Weitere Informationen unter:

http://www.schad-oberschwaben-skulptur.de