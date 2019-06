Im Rahmen des Gartentages hat Pater Pirmin vom Kloster Beuron dem neuen Szenenbild des Arche-Pfads den kirchlichen Segen gegeben. Dabei rief der Geistliche zum schonenden Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit auf. Jeder könne dazu beitragen.

Der rund zwei Kilometer lange Arche-Pfad rund um die Klostergemeinde führt an acht Stationen vorbei. Jede dieser Stationen wird durch einen großen Stein mit dem aufgesetzten Abbild der biblischen Arche Noah gekennzeichnet. Weil die erste und die letzte Station an der gleichen Stelle des Rundwegs sind, liegt es im Ermessen des Betrachters, ob er von sieben oder acht Stationen ausgeht.

Die Frauen vom Beuroner Filz gestalten seit 2015 in jedem Jahr einen der Steine mit einem speziellen Filzobjekt, das zum Thema der jeweiligen Station passt. Adele Nalik vom Beuroner Filz erklärte bei der Einweihung zu den Beweggründen der Filz-Frauen: „Wir wollen durch unsere Objekte aus Schafwolle das jeweilige Thema lebendiger darstellen.“ Die Kunstwerke aus Filz bleiben für einige Jahre stehen, selbst wenn sie schon nach einem Winter dank Wind und Wetter nicht mehr so gut aussehen wie zu Beginn. Das hat aber nicht nur mit Kunst zu tun. Tiere haben die Filzobjekte bereits für sich entdeckt und nutzen sie. Darauf machte Adele Nalik aufmerksam: „Vor allem Vögel haben unseren Filz als kuschelweiches Nestmaterial entdeckt.“ Die meisten Filzobjekte der vergangenen Jahre seien inzwischen vorsichtig Stück um Stück zurückgebaut worden. Nur die Noah-Figur an der zweiten Station bei der Eisenbahnbrücke wird von den Filzfrauen Jahr für Jahr wieder ansehnlich gemacht.

Pater Pirmin betonte während der Segnung, dass der Schutz von Natur und Umwelt eine Aufgabe für jeden Menschen sei. Der Bibeltext spreche zwar davon, dass der Mensch die Erde beherrschen solle. Der Geistliche warnte aber vor einem Missverständnis – beherrschen heiße nicht, zerstören. Der Arche-Pfad ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gruppe Beuroner Filz, des Naturschutzzentrums, des Klosters und der Gemeinde.