Beuron-Thiergarten – Die Crew von Jack Rattle hat in diesem Jahr Grund zum Feiern. Seit einem Vierteljahrhundert entführt sie Jung und Alt in wilde Abenteuer zu Land, auf dem Wasser und manchmal sogar in luftigen Höhen. In 25 Jahren wandelte sich der Betrieb vom kleinen Kanuverleih zum attraktiven Reiseziel und bietet nicht mehr nur Tagesausflüge, sondern auch mehrtägige Erlebnisse an.

Im Jahr 1994 gründete Familie Belthle das Unternehmen BESI Kanu & Sport. Mit Piraten hatte man zu der Zeit wenig am Hut, man betrieb einen Kiosk mit Kanuverleih. Zwei Jahre später kamen dann ein Biergarten und ein Paddel-Shop hinzu. „1998 war dieser Shop sogar der größte in ganz Süddeutschland“, berichtet Jürgen Belthle. Im Jahr 2000 wurde die Erlebnisbrennerei – die jetzige Rumbrennerei – gebaut. Hier wurden Schnapsproben mit Vesper angeboten und der Grundstein für die Übernachtungen im ehemaligen Bahnhofsgebäude Thiergarten gelegt.

Vier Jahre später wurde die Marke MyMinis gegründet. So konnten die selbstgebrannten Liköre und Edelbrände via Internet verkauft werden. „Versehen mit individuellen Etiketten der Kunden sind die kleinen Fläschchen vor allem bei Brautpaaren, Firmen und Vereinen sehr begehrt“, erklärt Belthle. Bis heute ist MyMinis eines der wirtschaftlichen Standbeine der Firma.

2009 wende sich das Blatt. In Thiergarten stand sie ehemalige Hammerschmiede zum Verkauf. Jürgen Belthle packte die Gelegenheit beim Schopf und erwarb das Gebäude vom Haus Fürstenberg. Bereits längere Zeit keimte in ihm schon der Gedanke, die bereits vorhandene Übernachtungsmöglichkeit durch einen neuen Beherbergungsbetrieb zu ersetzen.

Die heutige Piratenherberge mit 110 Betten dient seit dem Umbau als „Unterschlupf“ für Firmen, Vereine, Junggesellen, Familien und Schulklassen. Einmal in Jack Rattles Tal der Piraten angekommen, hat man keine Möglichkeit, sich dem Bann der Piraterie zu entziehen. Dafür sorgt auch das erlebnispädagogisch orientierte Outdoorprogramm mit Klettern, Kanufahren, Schatzsuchen und Mannschaftstagen. Im Jahr 2014 kam ein weiteres Highlight hinzu: der Black Devil, ein schwerer stationärer Smoker.

„Im Frühjahr 2015 erlitt unsere Crew einen herben Rückschlag“, erinnert sich Belthle. „Durch eine Feuersbrunst, verursacht durch einen technischen Defekt, wurde eines unserer Wirtschaftsgebäudes dem Erdboden gleich gemacht.“ Auch die dezentrale Heizanlage war abgebrannt: Ohne Heizung kein Betrieb – Jack Rattles Tal der Piraten musste schließen. „In den folgenden Monaten waren wir damit beschäftigt, die Schäden zu minimieren, um schnell wieder eröffnen zu können.“ Aus dem Unglück schöpfte die Crew neue Kräfte und erweiterte 2017 um mehr als die doppelte Fläche.