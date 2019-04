Europa ist mehr als Brexit oder Migrationsfrage. Mit dieser Botschaft in Form eines Buches treten zwei auf den ersten Blick unterschiedliche Partner an die Öffentlichkeit. Am Samstag stellte der klostereigene Beuroner Kunstverlag im Festsaal der Mönchsgemeinschaft den Band "Baden-Württemberg – ein starkes Stück Europa" vor. Autorin ist die Journalistin Notburg Geibel. Hauptredner war der baden-württembergische Minister für Justiz, Europa und Tourismus, der frühere Tuttlinger Landrat Guido Wolf (CDU). Der Minister verfasste unter dem lateinischen Titel "In varietate concordia" ("In Vielfalt vereint") das Vorwort zu dem Buch.

Stuttgarts Europaminister Guido Wolf stellt den neuen Geibel-Band in den Zusammenhang mit der aktuellen EU-Diskussion. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Minister sieht Erneuerungsbedarf

Was vereint einen katholischen Verlag und einen konservativen Minister, gemeinsam im Vorfeld der Europawahl am 26. Mai in einem Buch für die europäische Idee die Werbetrommel zu rühren? Mit einer der üblichen Wahlveranstaltungen, bei denen Werbung für eine bestimmte Partei gemacht wird, hatte die Buchvorstellung nichts zu tun. Sowohl Notburg Geibel als auch Guido Wolf betonten, es gehe um mehr. Der Minister drückte es im Vergleich mit einem Wohnhaus so aus: "Es geht jetzt nicht um Arbeiten am Dach, sondern um Maßnahmen am Fundament." Natürlich müsse sich die EU neuen Gegebenheiten anpassen. Neben diesem deutlichen "Ja" zum Erneuerungsbedarf erteilte Guido Wolf "politischen Kräften, die mit Europa nichts Gutes im Sinn haben" eine ebenso deutliche Absage.

Europa als Bekenntnis zu Frieden und Vielfalt

Für den Christdemokraten bedeute Europa das Bekenntnis zu Frieden, Freiheit, Vielfalt und Menschenrechten, betonte Guido Wolf. Er erinnerte an die kriegerischen Folgen der "Erbfeindschaft" zwischen Deutschland und Frankreich. "Heute ist der Rhein ein Band der Freundschaft zwischen unseren Ländern."

Jüdisch-christliche Wurzeln der Wertegemeinschaft

Beim Stichwort "Werte" überschnitt sich die Einschätzung des Politikers mit der Auffassung des Kirchenmannes Erzabt Tutilo Burger. Beide erinnerten an die jüdisch-christlichen Wurzeln der Wertegemeinschaft Europa. Der Erzabt rief den Gästen ins Gedächtnis, dass der Reichtum Europas seine Wurzeln im Orient habe. Außerdem sprach der Beuroner von der östlichen und westlichen Kultur des Kontinents als "die zwei Lungen Europas" und warnte, der Westen dürfe "vor diesem Hintergrund nicht überheblich werden".

Vielfältige Wechselbeziehungen

Ein mehrfach betonter Aspekt in den Kurzvorträgen und im Buch selbst ist die Wechselbeziehung zwischen dem Bundesland Baden-Württemberg und der EU. "Baden-Württemberg braucht ein starkes Europa, die EU wurzelt auch im deutschen Südwesten", stellte Minister Guido Wolf fest.

Buch beinhaltet Interviews mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kirche

Notburg Geibel geht in ihrem Buch mit vielen Porträts und Interviews von und mit bedeutenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kirche aus dem Südweststaat sowie aus der Region auf diesen Aspekt ein. Gesprächspartner sind unter anderem EU-Kommissar Günther Oettinger, die Tübinger Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard und Mainau-Chefin Sonja Gräfin Bernadotte.