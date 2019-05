Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) hat das Umweltministerium am Montag über das entsprechende Bild informiert. Nach Angaben des Ministeriums ist die Aufnahme am 11. Mai bei Beuron entstanden. Die Fachleute der FVA beurteilen das Bild als eindeutigen Nachweis für einen Wolf. Woher das Tier stammt und wo es sich derzeit aufhält, lasse sich bisher nicht sagen, teilt das Ministerium mit.

Der Landkreis Sigmaringen liegt außerhalb der sogenannten „Förderkulisse Wolfsprävention“ im Nordschwarzwald, wo seit rund eineinhalb Jahren Wolfsnachweise bekannt sind, wie das Stuttgarter Ministerium mitteilt. Das Umweltministerium hat die Nutztierhalterverbände und die FVA die örtlichen Wildtierbeauftragten über den Sachverhalt informiert und um vermehrte Aufmerksamkeit bezüglich weiterer Beobachtungen gebeten.

Bei noch unzureichendem Herdenschutz können kurzfristig über die FVA die vom Umweltministerium bereitgestellten Notfall-Zaunsets beziehungsweise Flatterband mit Stangen für 1,2 Meter Höhe ausgeliehen werden (Tel.: 07 61/4 01 82 74).