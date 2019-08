von Günther Brender

Die Lichterprozession in Beuron gehört fest zu den Glaubenstraditionen in der Region. Sie führt am Abend vor Mariä Himmelfahrt zur Lourdesgrotte im Liebfrauental oberhalb des Klosters Beuron. Jedes Jahr tauchen die Teilnehmer die Wege in ein Lichtermeer. Im Freien werden Gebete gesprochen und Strophen zu Ehren Mariens gesungen.

Bild: Günther Brender Pater Pirmin hat die Prozession zur Lourdesgrotte im Liebfrauental geführt. Dort hält er die Predigt un segnet die Kräuter. Bild: Günther Brender Auch Jugendliche beteiligen sich an der Lichterprozession. Bild: Günther Brender Der Kirchenchor Buchheim unter der Leitung von Hans Peter Fritz gestaltete den Gottesdienst in der Lourdesgrotte im Liebfrauental mit. Bild: Günther Brender Überregionale Bedeutung: Anne-Marie und Fritz Hall sind aus Donaueschingen zur Marienverehrung angereist. Bild: Günther Brender Erzabt Tutilo Burger (links) begleitet die Gläubigen. Gebete, Mariengesänge und die Segnung von Kräuterbuschen gehören zum Ablauf. Bild: Günther Brender Bekenntnis des Glaubens und der Marienverehrung. Auch dieses Jahr ziehen wieder Hunderte Gläubigen singend und betend ins Liebfrauental zur Lourdesgrotte. Bild: Günther Brender Die an der Beuroner Abteikirche gestartete Lichterprozession erreicht ihr Ziel vorbei an Bildstöcken in der Lourdesgrotte. Hier hatte sich zuvor schon eine große Gemeinde zum Gebet des Rosenkranzes versammelt. Bild: Günther Brender Die Marienstatue in der Lourdesgrotte im Beuroner Liebfrauental. Bild: Günther Brender Die Lichterprozession wird traditionell vom Kirchenchor Buchheim und dem Musikverein aus Irndorf (Bild) musikalisch begleitet. Bild: Günther Brender Die Prozession endet mit dem Schlusssegen am Dorfkreuz in der Ortsmitte von Beuron. Bild: Günther Brender Die Lichterprozession wird angeführt vom Musikverein Irndorf mit ihrem Dirigenten Gerold Haselmeier (Mitte). Bild: Günther Brender Anita Reinauer aus Bichtlingen lässt einen Kräuterbuschen weihen. Nach Mariä Himmelfahrt wird dieser in ihrer Wohnung für ein Jahr einen Ehrenplatz einnehmen. Bild: Günther Brender Auf dem Vorplatz zur Klosterkirche startet gleich die Lichterprozession. Wie jedes Jahr sind Zdenka Misetic und Brigitte Schulz (von links) mit ihren Kräuterbuschen zu Ehren Marias dabei. Bild: Günther Brender Cornelia Blattert (links) und Marianne Wissmann besuchen vor der Prozession die Abteikirche. Bild: Günther Brender Sie kommen jedes Jahr (von links): Klara Mahlenbrey aus Ostrach, Elisabeth Belthle aus Sigmaringen und Lina Schneider aus Göggingen. Bild: Günther Brender Sie haben sich im Klosterladen der Abteikirche mit Kerzen eingedeckt: Hilde Siber, Christa Alber, Anna Schwanz, Antonia Horn, und Maria Stengele (von links) aus Schwenningen.

