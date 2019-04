Eine Frau und ein Hund und zwei Katzen: Wer im Beuroner Weiler Neidingen wohnt und öfter draußen beim Wandern oder Spazierengehen ist, kennt die Gruppe. Denn die Schriftstellerin Jo Jansen ist täglich mit ihrem Hund Rika und den beiden Katzen Frodo und Lili unterwegs. Jo Jansen erzählt: "Das hat sich so ergeben, die beiden Katzen kommen meist mit."

Handlung ist erfunden, Orte sind real

Jetzt legt die Autorin einen neuen Sammelband mit Erzählungen aus dem Oberen Donautal vor. "Schaufelsen – Geschichten aus dem Oberen Donautal" heißt das Buch. Alle elf Geschichten sind im Donautal zwischen Fridingen und Sigmaringen angesiedelt. Die Handlungen hat sich die Autorin selbst ausgedacht, die meisten Orte, Wege, Quellen und andere Beschreibungen entsprechen aber den tatsächlichen Gegebenheiten. "Man kann die beschriebenen Stellen nahezu alle selbst aufsuchen", erklärt Jansen.

Autorin veröffentlicht unter Pseudonym

Fast schon selbstverständlich für eine Autorin: Jo Jansen ist ein Pseudonym, unter dem sie ihre Leser und viele Nachbarn kennen. Auch der Briefträger weiß, wer Jo Jansen ist und stellt Briefe und sonstige Post ordnungsgemäß zu. Verantwortlich für den Zweitnamen war ein Verlag, bei dem sie die ersten Bücher veröffentlichte.

Dem Geheimnisvollen auf der Spur – Jo Jansen und Hündin Rika auf Fährtensuche bei einem ihrer täglichen Spaziergänge. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Ihre Bücher gibt sie im Eigenverlag heraus

Die Neidingerin erzählt: "Die Verantwortlichen befanden, dass mein richtiger Name nicht so geeignet als Autorenname sei." Inzwischen verlegt die aus Rostock stammende Autorin im Eigenverlag und hat diesen Entschluss nicht bereut. Sie ist mit dem Verkauf ihrer Bücher zufrieden.

Jo Jansen wuchs in der DDR auf

Jo Jansen kam in der DDR zur Welt und wuchs in einem Elternhaus auf, in dem Literatur eine große Rolle spielte. In ihrem Bücherschrank stehen noch heute ihre Lieblingswerke aus der Kinder- und Jugendzeit. Diese Bücher werden in Neidingen sicher aufbewahrt, bis die Enkel in Rostock ins Lesealter kommen.

Rostockerin studierte Betriebswirtschaft

Doch zunächst sah es in ihrem Lebenslauf gar nicht nach Schriftstellerin aus. Die Rostockerin studierte Betriebswirtschaft. 2006 zog sie von der Ostseeküste an den Bodensee. Sie hoffte, hier bessere Chancen in ihrem Beruf zu bekommen. Das klappte mit einer Außendiensttätigkeit für eine Versicherung.

Hobby Schreiben drängte in den Vordergrund

Doch Jo Jansen wurde dennoch nicht glücklich. Denn gleichzeitig drängte ihr schon immer gepflegtes Hobby, das Schreiben, mehr und mehr in den Vordergrund. Jansen erinnert sich: „Ich schrieb schon immer gerne, hatte aber nie Mut, mit meinen Kurzgeschichten an die Öffentlichkeit zu gehen.“ Sie habe jahrzehntelang geglaubt, man müsse eine Ausbildung haben, um erfolgreich zu schreiben.

Ihr Mann und ihre Kinder rieten: "Schreib!"

Ihr Ehemann und ihre inzwischen erwachsenen Kinder rieten ihr: „Schreib!“ So entstand das erstes Buch „Der Leberwurstmörder“, mit Hündin Rika als Protagonistin. Ein Verlag veröffentlichte die Geschichte zwar als E-Book, wollte dann aber nach einem Jahr keine Taschenbuch-Ausgabe drucken. Daraus zog die Autorin die Konsequenz und veröffentlicht bis heute ihre Bücher im Selbstverlag.

2013 kam Jo Jansen ins Donautal

Ins Donautal kam Jo Jansen 2013. Die Autorin sagt, sie brauche eine Umgebung, in der sie ihrer kreativen Ader freien Lauf lassen könne. Sie spricht von einer "Märchenlandschaft, in der die Geschichten einfach in der Luft liegen". Ihren Stil beschreibt sie als plastisch, mit einem Hauch von Fantasie und einem Flirt mit dem Unheimlichen. Jede ihrer Geschichten habe ein Happy End. Die Frage sei nur, für wen.