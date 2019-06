Schon der Blick auf das Armaturenbrett im Cockpit des Oldtimers signalisiert dem Betrachter, der moderne Technik gewöhnten ist, die Botschaft: „Ich komme aus einer anderen technischen Zeit.“ Die großen, schwarzen Anzeigeflächen können auch von einem Brillenträger nicht übersehen werden.

Am Steuer des Lagonda LG Le Mans Special sitzt die Bonnerin Conny Friedrich. Sie nimmt zusammen mit ihrem Partner Gerhard Behre an der mehrtägigen Rallye teil und hat den mehrere 100 000 Euro teuren Oldtimer gerade in eine Parklücke manövriert. Gerhard Behre bekommt leuchtende Augen, wenn er die technischen Details seines Schätzchens aufzählt: „Baujahr 1940, sechs Zylinder, 200 PS und 4453 Kubikzentimeter Hubraum.“ Dass der britische Veteran auf vier Reifen trotz seines Alters heutigen Autos leicht das Wasser reichen kann, hat Behre schon getestet: „Auf der Autobahn schafft er es auf fast 200 Stundenkilometer.“

1800 Kilometer lange Strecke

Doch auf Geschwindigkeit kommt es bei der einwöchigen Rallye nicht an. Vom 15. bis zum 22. Juni bewältigen die Straßenveteranen die 1800 Kilometer lange Strecke von Neustadt an der Weinstraße bis nach Meran in Südtirol. Am Sonntag führte die Rallyestrecke die Teilnehmer über 230 Kilometer von Lenzkirch-Saig im Schwarzwald nach Lindau, wie Wolfgang Weigelt, der stellvertretende Fahrleiter, im SÜDKURIER-Gespräch berichtet. Start war um 8.45 Uhr, die Ankunft in der Bodenseestadt war auf 16.44 Uhr terminiert.

So beeindruckend die technischen Daten des Bonner Oldtimers sind, er ist längst nicht das älteste Fahrzeug. Diesen Rang hat ein Chevrolet aus dem Jahr 1930 besetzt. Zu den Fahrzeugen gehören nicht nur die Luxusfahrzeuge vergangener Jahrzehnte. Das zeigen die 17 und 22 Jahre alten Geschwister Johannes und Christiane Büttner aus Weil am Rhein. Sie bewältigen die Strecke in einem Landrover 88 der Serie II A aus dem Jahr 1964. Die Eltern Franz und Susanne Büttner waren ebenfalls bei der Ausfahrt dabei. Allerdings hatten sie es in einem komfortabeln Opel Kapitän deutlich bequemer.