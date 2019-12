Wie in anderen Gemeinden, wird in Beuron vom 1. Januar an das neue Haushaltsrecht, die Doppik, angewendet. Unter dem bisherigen Rechnungswesen läge das Defizit bei 11 100 Euro. Weil jetzt in der Doppik die Abschreibungen sämtlicher zur Gemeinde gehörenden Infrastruktureinrichtungen, wie beispielsweise Straßen, Kanäle oder Gebäude, neu eingerechnet werden müssen, erhöht sich das Minus auf 148 000 Euro. Das erläuterte Elisabeth Weigele von der Sigmaringer Stadtkasse, die sich auch um die Finanzen der Nachbargemeinde Beuron kümmert. Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller zeigte sich vor dem Gemeinderat davon überzeugt, in Zukunft die Abschreibungen erwirtschaften zu können.

Anschluss an die Kläranlage Neidingen

Dennoch halten Verwaltung und Gemeinderat an den schon angelaufenen oder geplanten Investitionen fest. Im Vordergrund stehen dabei das Anschlussprojekt der Nachbargemeinde Irndorf und der Klostergemeinde Beuron an die Kläranlage im Ortsteil Neidingen, mit Gesamtkosten von 344 000 Euro. Außerdem soll bis 2021 die gesamte Donautalgemeinde vom Reinfelder-Hof bis nach Tiergarten komplett an das schnelle Breitbandnetz angeschlossen sein. Zusätzlich sind im Etatentwurf 206 000 Euro für die Dorfsanierung in der Klostergemeinde Beuron eingeplant. Um das eingangs erwähnte Defizit auszugleichen, muss die Gemeinde 2020 einen Kredit über 300 000 Euro aufnehmen.

4,91 Euro pro Kubikmeter Abwasser

Die Kosten der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung unterliegen dem Selbstkostenprinzip. Das bedeutet, dass die Gemeinde in diesen Bereichen weder Verluste, noch Gewinne machen darf. Aus diesem Grund werden die Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung vom nächsten Jahr an um 53 Cent auf insgesamt 4,91 Euro pro Kubikmeter gesenkt. Bisher liegen die Schmutzwasser- und die Niederschlagsgebühr bei 5,44 Euro. Allerdings, so betonten Elisabeth Weigele und der Bürgermeister, ist damit keine Marschrichtung für die kommenden Jahre vorgegeben. Zunächst müssen die Auswirkungen des Kläranlagenanschlusses abgewartet werden.