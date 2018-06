War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein

Gemeinsam mit rund 3000 Fans brachte die Band die Stimmung zum Kochen und die Halle zum Beben. Die Hardrocker spielten nicht nur Stücke aus ihrem neuem Album. Auch "Gotthard-Classic-Songs", wie Maeder die unter den Fans bekannten Klassiker wie "One Life, One Soul" oder "Anytime, Anywhere" nennt, wurden vom Publikum kräftig mitgesungen.Doch macht die 1990 gegründete Band, deren Alben in der Schweiz bisher stets an die Spitze der Charts kletterten, nicht nur härteste Rockmusik. Auch Balladen beherrschen die fünf Musiker. Bei "C’est la vie" erklingt sogar ein Akkordeon. Doch natürlich ist der Kern der Musik von Gotthard der Hard-Rock und dessen Fans kamen voll auf ihre Kosten.