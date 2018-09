„The Wishing Well“ sind am Mittwoch, 19. September, um 20.30 Uhr in der Bad Saulgauer Kultkneipe „Franziskaner“ zu Gast. Nach Informationen des Veranstalters sind sie Australiens am meisten tourende Band und eine der populärsten Musikcombos aus Melbourne dazu. Die sechs Bandmitglieder wollen ihr Publikum mit wehmütigen Geigenklängen, ozeanischem Cello, majestätischen Rhythmen faszinieren, die mit einem bewegenden Gesang verschmolzen werden. Die Australier sind seit zehn Jahren auf Welttournee und haben mehr als 55 000 Tonträger verkauft, vier Alben veröffentlicht und auf mehreren Festivals gespielt. Seit vergangenem Jahr haben sie nur ein aktuelles Live-Album eingespielt, sie befinden sich auch auf ihrer nunmehr neunten Europa-Tour. Mit einem Quer-Beet-Mix aus ihrem großen musiklaischen Repertoire wollen sie nun auch in dieser Region neue Anhänger gewinnen.

