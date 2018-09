von SK

Bad Saulgau – Ein außergewöhnliches cineastisch-musikalisches Schmankerl kündigt der Kulturbeauftragte Andreas Ruess an. So wird der Pianist Stefan Graf von Bothmer im Rahmen der „tonkunst“ am Mittwoch, 26. September, um 19 Uhr im Alten Kloster der Kur- und Bäderstadft auftreten. Gezeigt wird ein sogenanntes Stummfilm-Live-Konzert, das die Besucher im Alten Kloster zum Lachen und Staunen bringen dürfte. Schon vor zwei Jahren hat der musikalische Tausendsassa mit seiner Musik zu Filmen von Stan Laurel & Oliver Hardy auf der Großbildleinwand für ein begeistertes Publikum gesorgt. Dieses Mal steht Buster Keaton, der durch seinen trockenen Witz und lebensgefährliche Stunts Berühmtheit erlangte, im Mittelpunkt des virtuosen Musikspektakels.

Ermäßigte Karten gibt es im Vorverkauf beim Bürgerbüro im Rathaus.

