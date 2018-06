Albstadt vor 22 Stunden

Polizei nimmt aggressive Störer prokurdischer Veranstaltungen fest – Pressevertreterin wird angegriffen

Die Kriminalpolizei Rottweil hat mithilfe von Augenzeugen der Störungen bei den Montagsaktionen Anfang Februar und März in Ebingen die drei Haupttatverdächtigen ermitteln können. Das Trio steht in dringendem Verdacht, an den äußerst aggressiven Störaktionen dieser beiden Veranstaltungen maßgeblich beteiligt gewesen zu sein. Den drei jungen Männern mit türkischen Wurzeln werden Straftaten gegen das Versammlungsgesetz, Nötigung, Bedrohung, Beleidigung und weitere Vergehen vorgeworfen, teilt die Polizei mit.