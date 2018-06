Zollernalbkreis Unfallflucht: Polizei sucht nach Lasterfahrer

Nach einer Fahrerflucht in Meßstetten sucht die Polizei nach dem flüchtigen Fahrer eines Lasters.

Ein Lasterfahrer wendete am Freitagabend, gegen 17.45 Uhr, mit seinem Zug in der Ebinger Straße in Meßstetten und stieß dabei mit dem Anhänger beim Rückwärtsfahren gegen einen Zaun, der mit einem Eisentor versehen war. Durch den Anstoß entstand Schaden in Höhe von rund 2500 Euro, teilt die Polizei mit. Hinweise werden erbeten an die Polizei unter Telefon 0 74 32/95 50.