13.11.2017 17:03 SK Zollernalbkreis Transporter kippt bei Meßstetten in Kurve um

Bei Starkregen und heftigem Wind in einer Kurve ins Schleudern gekommen ist der Fahrer eines Transporters am Sonntagmittag gegen 15.20 Uhr. In der Folge kippte der Laster auf der Strecke zwischen Lautlingen und Meßstetten um, teilt die Polizei mit.