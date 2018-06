08.12.2017 17:33 Gregor Moser Zollernalbkreis Polizeischule kommt nicht nach Meßstetten: Bürgermeister protestiert

Die Zollernalb-Kaserne in Meßstetten wird kein Ausbildungsstandort für neue Polizisten. Innenminister Strobl sprach sich für einen Ausbau der bereits bestehenden Polizeischulen in Villingen-Schwenningen, Biberach und Lahr aus. Neue Polizeischulen entstehen in Wertheim und Herrenberg. Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft protestiert in einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten gegen diese Entscheidung und stellt die gerichtliche Überprüfung einer Vereinbarung in Aussicht.