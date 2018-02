vor 7 Stunden SK Zollernalbkreis Polizei findet Auto-Kennzeichen nach Fahrferflucht

Nachdem ein Betrunkener am Samstag, kurz nach 6 Uhr, an der Einmündung der Robert-Bosch- auf die Bickelsberger Straße in Rosenfeld mit seinem Wagen einen Telefonverteilerkasten sowie ein Verkehrszeichen beschädigt hatte, ergriff er die Flucht. Doch die Polizei fasste ihn, da er sein Kennzeichen am Unfallort verloren hatte.