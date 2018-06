14.03.2018 14:21 SK Zollernalbkreis Maskierter überfällt Netto-Markt in Bitz mit Waffe

Am Dienstagabend, kurz vor Ladenschluss, hat ein Mann den Netto-Markt in der Harthauser Straße in Bitz überfallen. Kurz vor 21Uhr betrat er, mit Unterziehhaube maskiert den Markt. Er bedrohte den Filialleiter mit einer Kurzwaffe, wollte zuerst an den Tresor, forderte dann aber Geld aus der Kasse, teilt die Polizei mit.