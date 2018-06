13.03.2018 14:14 SK Zollernalbkreis Hähnchenwagen-Brand: Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung

Nachdem sich ein Gutachter die Ende Februar in Brand geratenen Hähnchen-Verkaufswagen in der Otto-Hahn-Straße in Bisingen angeschaut hat, kann eine Brandstiftung nicht mehr ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Balingen hat die Brandermittlungen deshalb übernommen.