15.11.2017 15:47 SK Zollernalbkreis Autofahrer kracht bei Meßstetten gegen Betonpoller

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Dienstagabend auf dem Hartweg gegen mehrere Betonpoller gefahren und hat sich dabei erheblich verletzt. Der 23-Jährige fuhr in Richtung Truppenübungsplatz, als er in einer lang gezogenen Rechtskurve wegen zu hohem Tempo und seiner Alkoholisierung zu weit nach links kam, teilt die Polizei mit. Dort standen ihm zwei Betonpoller der Bundeswehr im Weg. Ungebremst krachte er gegen die Poller.