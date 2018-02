vor 7 Stunden SK Zollernalbkreis 16-Jährige will auf Fastnachtsparty und springt dafür aus dem Fenster

Um, entgegen dem Willen der Mutter, doch noch an einer Fastnachtsveranstaltung teilnehmen zu können, ist eine 16-Jährige am späten Samstagabend aus dem Fenster ihres Zimmers im ersten Stock eines Hauses in Winterlingen gesprungen und hat sich dabei erheblich an einem Bein verletzt.