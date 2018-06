Wilhelmsdorf Mit Auto gegen Rinder geprallt

Ein Autofahrer ist am Samstagabend beim Wilhelmsdorf mit Rindern zusammengestoßen. Die Tiere waren offenbar von einer Wiese auf die Kreisstraße 7964 ausgebüxt. Zwei Rinder starben beim Unfall.

Der Verkehrsunfall ist am Samstag gegen 21.30 Uhr auf der K 7964 zwischen Pfrungen und Riedhausen passiert. Laut Polizeibericht waren mehrere Rinder von einer angrenzenden, mittels Elektrozaun gesicherten Weide ausgebrochen und auf die Fahrbahn der K 7964 gelaufen. Der 26-jährige Autofahrer habe die Tiere zu spät bemerkt und prallte vermutlich gegen drei Tiere. Zwei verendeten. Der leichtverletzte Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Wagen entstand Totalschaden.