Wald Niklas Simon (15) findet durch Mäharbeiten verstümmelten Igel und will jetzt vor Unfällen warnen

Das gemütliche Beisammensein einiger Anwohner in Ruhestetten bei Wald endete abrupt: Der 15-jährige Niklas Simon fand einen Igel, der offensichtlich bei Mäharbeiten schwerstverletzt worden war. Für das Tier gab es keine Rettung, es musste eingeschläfert werden. Simon und die Nachbarn informierten sich, wie solche Unfälle verhindert werden können: Jeder sollte vor Mäharbeiten im Garten unter Büsche und ins hohe Gras schauen. Auch Rasentrimmer können schwerste Verletzungen verursachen.

Wald – Ruhestetten ist ein beschaulicher Ortsteil in der Gemeinde Wald. Es gibt eine gute Nachbarschaft und die Bürger setzten sich für das Naturschutzgebiet Ruhestetter Ried ein. Ein tragischer Unfall mit einem Igel erschütterte vor kurzem einige Ruhestettener so, dass sie sich an den SÜDKURIER wandten.

Niklas Simon schildert erschütternden Anblick

Einige Anwohner der Kapellenstraße saßen abends beieinander. Der 15-jährige Niklas Simon schnappte sich sein Fahrrad, um nach dem Fortschritt der Fahrbahnerneuerung auf der Landesstraße 194 zu sehen. Auf Höhe der alten Dorflinde sah der 15-Jährige einen Igel stetig im Kreis laufen. "Er hatte irgendetwas im Gesicht, Augen und Stirn fehlten", beschreibt der Jugendliche den erschütternden Anblick. "Der Igel muss diese Verletzung schon länger mit sich herumgetragen haben."

Erwachsene suchen Hilfe bei Igelfreundin Melanie Buff

Sofort eilte er zu den Erwachsenen, um Hilfe zu holen. Während Wolfgang von Pentz, Niklas und sein Großvater Karl Nolle zum verletzten Igel eilten, holte Elke von Pentz bei der Ruhestettenerin Melanie Buff Rat. In deren Garten leben einige Igel und sie ist Mitglied im Verein Welt der Igel in Baienfurt, der sich für den Schutz und die Rettung verletzter Igel einsetzt. Der Ruhestettener Igel war jedoch so stark verletzt, dass er erlöst werden musste. Nach dem Fund des schrecklich verstümmelten Igels in Ruhestetten waren alle Beteiligten gleichermaßen betroffen. Das gemütliche Beisammensein endete abrupt.

Wolfgang von Pentz ist auch Tage danach noch betroffen. Er habe sich informiert, wie solche Unfälle künftig verhindert werden könnten. In Ruhestetten sind derzeit sehr viele Igel unterwegs, es sei ein sehr starkes Igeljahr, schildert von Pentz. Mehrere Anlieger in der Kapellenstraße haben gleich mehrere Igel als gern gesehene Gäste in ihren Gärten. Damit sich Igel in einem Hausgarten wohl fühlen, brauchen sie genügend Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten und ausreichend Futter.

Igel gesetzlich besonders geschützte Tierart

Igel zählen nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu den besonders geschützten Tierarten. Der stachelige Geselle ist ein Fressfeind von Schnecken und vielen Insekten und hilft so dem Hobbygärtner, das Gleichgewicht im Garten zu erhalten.

Wolfgang und Elke von Pentz und Niklas Simon ist wichtig, Gartenbesitzer und auch Landwirte auf die Gefahren für Igel durch Mäharbeiten hinzuweisen. Sie bitten darum, bei Mäharbeiten sorgsam zu sein, zuvor einen Blick ins hohe Gras oder unter Büsche zu werfen, ob sich Igel dort einen schattigen Schlafplatz gesucht haben. Igel sind nachtaktive Tiere, sie haben ein eingeschränktes Sehvermögen. Bei Gefahr flüchten sie nicht, sondern ziehen sich zurück. Oft hilft es schon, den Rasenmäher unter den Büschen nicht anzuheben, damit die Tiere nicht mit dem Messer in Berührung kommen. Vielen Igeln werde auch Schneckenkorn oder Rattengift zum Verhängnis.

Drohnen retten in der Landwirtschaft Tierleben

In der Landwirtschaft werden schon vielfach Drohnen als "fliegende Tierretter" vor der Ernte erfolgreich zum Schutz von Wildtieren eingesetzt. Immer häufiger fliegen Drohnen vor der Mahd über die Wiesen und Felder und spüren aus der Vogelperspektive Tiere wie Rehkitze oder Igel auf. Niklas Simon und Wolfgang von Pentz haben über diese Möglichkeit der Drohnensuche für sich selbst schon nachgedacht, haben aber auch Verständnis für Landwirte, für die es bei der Arbeit oft schnell gehen muss.

Wer einen verletzten oder kranken Igel findet, kann sich Tipps für Erste Hilfe und Pflege im Internet holen: www.pro-igel.de und www.weltderigel.de