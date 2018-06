Wald Heimschule Kloster Wald: Schülertheater greift mit dem Stück "Die Welle" ein ernstes Thema auf

Die Schüler des Kurses Literatur und Theater der zwölften Klasse überzeugten mit der Aufführung des Stücks "Die Welle" und regen die Zuschauer zum Nachdenken und zu mehr Achtsamkeit an.

"Kann ein Mann, Menschen in Fanatiker verwandeln?" hatte sich in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts der amerikanische Geschichtslehrer Ben Ross gefragt. Waren alle Deutschen Nazis und warum hat niemand den Holocaust verhindert, hatten sich indes seine Schüler gefragt. Daraufhin hatte Ben Ross ein Experiment gestartet, das als Vorlage für das Theaterstück "Die Welle" von Reinhold Tritt diente und auf dem gleichnamigen Roman basiert.

Am vergangenen Freitag nun führte der Kurs Literatur und Theater der Klasse 12 der Heimschule Kloster Wald unter der Leitung von Susanne Pantel dieses eindrückliche, und nachdenklich machende Theaterstück auf. Die elf Kursteilnehmerinnen verkörperten ausdrucksstark ihre Rollen. Bereits beim Betreten der Schulturnhalle hallte eine Propagandarede von Adolf Hitler durch den Raum. Die Bühne verwandelte sich in einen Klassenraum. Mit minimalem Einsatz von Requisiten spielten die Akteure. Weiße Theatermasken verdeutlichten, wie immer mehr Schüler in den Sog dieser beeinflussenden Bewegung hineingezogen wurden und dadurch ihre eigene Individualität verloren.

Außenseiter wird Respektsperson

"Stärke durch Disziplin! Stärke durch Gemeinschaft! Stärke durch Aktion!", skandieren sie und symbolisieren die Zusammengehörigkeit anhand einer wellenartigen Armbewegung. Der bisherige Außenseiter Robert Billings wird durch die Welle zur Respektsperson. Nur Laurie Saunders, Chefredakteurin der Schülerzeitung, geht dieses Experiment zu weit:" Hat denn keiner von euch ein ungutes Gefühl?", fragt sie ihre Klassenkameraden. Links neben der großen Bühne spielten die Handlungen in der Schülerzeitungsredaktion, rechts von der Bühne in Ross's Zuhause.

Zuschauser zeigen sich beeindruckt

"Es ist erschreckend", stellte der Vater einer Darstellerin in der Theaterpause fest. Michel Gaißmayer, Redakteur bei dctp, Entwicklungsgesellschaft für TV-Programm, war zur Aufführung des Stückes aus Berlin angereist. Der Großvater einer Darstellerin war überwältigt von dieser Inszenierung und zog den Vergleich zu "Furcht und Elend des Dritten Reiches" von Bertolt Brecht, inszeniert vom Berliner Ensemble.

Dank geht an die Lehrerin

Barbara Müller vom Leitungsteam der Heimschule dankte den jungen Schauspielerinnen, die einerseits durch Spielfreude, andererseits durch ihre Ernsthaftigkeit eine faszinierende Vorstellung geboten hätten. "Durch die Wahl des Stückes habt ihr uns zum Nachdenken, Weiterdenken und Achtsamkeit angeregt", sagte Müller. Sie dankte der Lehrerin Susanne Pantel, die den Kurs "Literatur und Theater" mit viel Herzblut verfolge. Sie sei stolz, dass jene die lange Tradition des Theaterspiels an der Heimschule weiterführe und modernisiere.

Am 7. Juli, 15 Uhr, führt das Theater der Unterstufe und die Waldlerchen der Heimschule "Pension Schöller" in einer Bühnenfassung von Michael Assies in der Turnhalle auf. Musik: Martin Herr, Regie: Sibylle Becker.