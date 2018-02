Wald 25 Mal Ferienspaß beim Walder Kindersommer

Das Walder Sommerferienprogramm steht und umfasst 25 Angebote. Erstmals haben Schulsozialarbeiter an der Planung mitgearbeitet. Dabei sind auch Umfrageergebnisse in die Programmgestaltung eingeflossen. Die Anmeldefrist endet am 19. Juli.

Wald – 25 Mal bietet der Walder Kindersommer in den Sommerferien bunten Ferienspaß. Erstmals wurde das Ferienprogramm in Kooperation zwischen der Schulsozialarbeit der Grundschule Wald und der Gemeinde zusammengestellt. Bürgermeister Werner Müller freut sich, "dass wir seit vielen Jahren diesen Kindersommer veranstalten können. Ich denke, durch die Zusammenarbeit mit dem Haus Nazareth in Person von Jochen Bernauer bekommt es eine neue Qualität."

Der Walder Kindersommer bietet 25 Programmpunkte in vielen verschiedenen Bereichen. Die gewünschten Bereiche waren in einer Umfrage ermittelt und berücksichtigt worden. Das Engagement vieler Vereine, Gruppen und Privatpersonen machen diese Vielfalt möglich. Das Walder Maskottchen "Waldi" ziert das Deckblatt des Programmheftes und ermuntert:" Auf geht's".

Im Pfarrgarten spielen Claudius Hofmann und Dorle Ferber das Märchen "Der Junge mit der Glückshaut" für alle zwischen fünf und 99 Jahren. Kinder und Jugendliche, die gerne kochen und backen, kommen auf ihre Kosten beim Pizza backen, Kochen mit Kräutern, Pasta und Singen, Backen mit Youngsters und Oldies im Seniorenheim und beim Mixen von alkoholfreien Cocktails.

Kreativ ausleben können sich die Teilnehmer beim Filzen, Speckstein schleifen, Papierschöpfen, Kerzenschmücken, ein "Mensch ärgere dich nicht"-Fimo-Figuren bauen und Tonarbeiten. Spannende Abenteuer winken beim Reiten, Eintauchen in die Märchenwelt, Übernachtungsfest, Tanzen, Tischtennisturnier, Tipp-Kick-EM, Spaß beim Schützenverein, Walderlebnis mit dem Förster und "Kids in Bewegung". Die Bücherei Wald bietet in Kooperation mit der Feuerwehr Wald und dem Borromäusverein ein Leseförderprojekt für Jungen von acht bis zehn Jahren an. Die Helden des Alltags, sprich Feuerwehrmänner, werden zu Vorlesehelden. Spiel, Spaß und viele Informationen rund ums Lesen und die Feuerwehr sind dabei garantiert. Das Kinomobil öffnet den Vorhang am Mittwoch, 30. August, um 14.30 Uhr für "Überflieger – kleine Vögel, großes Geklapper" und um 17 Uhr für "Gregs Tagebuch 4 – Böse Falle".

Das Altersspektrum des Programmangebotes ist breit angelegt. Es gibt einige Programmpunkte für Kinder ab vier Jahren sowie Programme für angehende Jugendliche ab zwölf Jahren. Neu ist, dass das Ferienprogramm ausschließlich in der ersten Ferienwoche sowie in der vierten, fünften und sechsten Woche Veranstaltungen bietet.

In der kommenden Woche wird das Programmheft in den Haushalten der Zehn-Dörfer-Gemeinde verteilt. Die Anmeldung bis zum 19. Juli läuft aus praktischen Gründen über die Gemeinde, wie Peter Lotzer, Ferienprogammkoordinator der Gemeinde Wald, erläutert. "Es hat richtig Spaß gemacht, sich mit Peter Lotzer immer wieder zusammenzusetzen und das Ferienprogramm zu entwickelt", sagt Schulsozialarbeiter Jochen Bernauer. Auch Lotzer lobt die "gute Kooperation". Es seien ein paar neue Ideen eingeflossen.

Auch für daheimgebliebene Erwachsene bietet das Ferienprogramm einen attraktiven Programmpunkt. Am Samstag, 19. August, veranstaltet das Bücherei-Team um 20 Uhr das Serenadenkonzert im idyllischen Pfarrgarten mit der Countryband "Knapp ein Jahr", die seit ihrer Gründung 1974 in Ravensburg für ihre handgemachte Country- und Westernmusik bekannt ist. Die Band bringt Line-Dancer mit und das Bücherei-Team bewirtet mit sommerlichen Getränken und kleinen Snacks.

Walder Kindersommer

