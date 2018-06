Veringendorf Fahrzeuge aus Containerhalle der Kläranlage gestohlen

Unbekannte Täter haben am Donnerstag gegen 3.30 Uhr in Veringendorf einen Radlader sowie eine Pallettengabel im Wert von rund 10.000 Euro aus dem umzäunten Gelände der Kläranlage gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Um in die Containerhalle zu gelangen, haben die Diebe die Umzäunung aufgetrennt und ein Fenster eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise auch zum Verbleib des Radlader (Marke Kramer, Typ 312 SL) an die Polizei in Gammertingen unter Telefon 07574/921687.