Die ehemaligen Räumlichkeiten des Notariats im Amtshaus werden künftig zur Unterbringung von Flüchtlingen sowie des Feuerwehr- und DRK-Museums genutzt. Dies gab Bürgermeister Maik Lehn im Gemeinderat bekannt.

Nach der Auflösung des Notariats zum Ende des vergangenen Jahres, wurden die Räume im Obergeschoss des Amtshauses frei. Wie Lehn wissen ließ, sei zunächst geplant gewesen, den Teil der Räume, die in früheren Jahren von der Sozialstation genutzt wurden, als Wohnung auf dem freien Markt anzubieten. Allerdings hätten übergeordnete Behörden auf Nachfrage mitgeteilt, dass die Gemeinde im Wege der Anschlussunterbringung wieder mit der Aufnahme von Flüchtlingen zu rechnen habe und dafür geeignete Räumlichkeiten vorhalten müsse. "Da auch in Stetten der Wohnungsmarkt angespannt ist, bietet es sich daher an, die zur Vermietung angedachten Räume als Wohnraum für eine Flüchtlingsunterbringung vorzuhalten", sagte Lehn. Die Planungen seien angelaufen, so dass bis zum Herbst mit einer Belegung zu rechnen sei.

Wie Lehn ferner wissen, habe die Bundeswehr der Gemeinde mitgeteilt habe, dass sie in der Militärgeschichtlichen Sammlung in der Kaserne die Räume, die derzeit als Feuerwehrmuseum und für die Ausstellung des DRK genutzt würden, künftig für eigene Ausstellungsstücke benötige. Der Gemeinderat habe daher seine Zustimmung erteilt, bisherige Räume des Notariats den beiden Hilfsorganisationen zur Verfügung zu stellen. "Der Umzug ist bereits in Planung und soll alsbald erfolgen, so dass Feuerwehr und DRK wieder eine Bleibe für Ihre Ausstellung haben", sagte Lehn.