Stetten am kalten Markt Wirtschaftsverbund beendet seine Weihnachtsaktion endet mit Ziehung der Gewinner-Lose

Mit der öffentlichen Ziehung der Gewinner hat der Stettener Wirtschaftsverbund am Montagmittag im Haus Goreth im Schlosshof seine Weihnachtsaktion 2017 beendet. Alles in allem dürfen sich 39 Gewinner über die Preise im Gesamtwert von über 2100 Euro freuen und diese bis zum 31. März gegen Vorlage ihres Loses im Stettener Fachgeschäft "Euronics Sauter" zu den üblichen Geschäftszeiten abholen.

In Vertretung des erkrankten Wirtschaftsverbunds-Präsidenten Oliver Neusch erinnerte Hans-Peter Nolle an den gut besuchten Start der Weihnachtsaktion am ersten Advent, bei der im Schlosshof erneut zahlreiche, wie er feststellte, "toll geschmückte Weihnachtsbäume von Vereinen, Kindergärten und Organisationen entzündet wurden", die während des Advents wieder für eine schöne Atmosphäre in der Dorfmitte gesorgt hätten. "Hier gilt allen Beteiligten unser herzlichstes Dankeschön", sagte Hans-Peter Nolle.

Er hielt fest, dass es der Einzelhandel in der heutigen Zeit alles andere als leicht habe. Umso dankbarer sei man den zahlreichen Kunden, die den Stettener Geschäften die Treue hielten. Wie Nolle informierte, hätten sich zwölf Firmen an der Aktion beteiligt. Alleine die Tatsache, dass noch vor wenigen Jahren bis zu 22 Firmen mitgemacht hätten, zeige wie schwer das Geschäft geworden sei. Dennoch gäbe es keinen Grund zu klagen, sondern der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass das Zusammenspiel zwischen Kundschaft und Handel in Stetten weiter gut funktioniere. Wie Nolle wissen ließ, seien die Lose zum Ende der Weihnachtsaktion 2016/2017 knapp geworden, weswegen die Verantwortlichen jüngst 20 000 Lose geordert und 18 000 ausgegeben hätten.

Bereits 2017 hatte sich der Wirtschaftsverbund von der Lostrommel verabschiedet und sich mit Tablet, Fernseher und entsprechender Software neuer Technik zugewendet. "Das Losverfahren mittels Zufallsgenerator hat sich bestens bewährt", sagte Nolle. Überdies sei die Abwicklung mit den neuen Losen deutlich einfacher geworden. Die Kunden müssten nichts mehr ausfüllen, sondern einfach die von den Händlern erhaltenen Lose mitnehmen. "Für unsere Fachgeschäfte ist das entlastend und Sie brauchen nur auf die eigenen Lose aufpassen", sagte Nolle, bevor Marie Sauter ihres Amtes waltete und die Gewinner der diesjährigen Weihnachtsaktion zu ermitteln begann.

Gespannt blickten die Anwesenden auf den Bildschirm, während die Glücksfee ein ums andere Mal den Startknopf aktivierte. Zwar flackerten am Bildschirm nach und nach 39 Gewinnnummern auf, doch ein lauter Glückschrei von Seiten der Anwesenden blieb diesmal aus: "Nicht verzagen, im kommenden Jahr gibt's eine neue Chance", schmunzelte Hans-Peter Nolle angesichts dieses Ergebnisses, nicht ohne abschließend der Glücksfee und allen an der Aktion Beteiligten herzlich zu danken.

Die Gewinnerlose