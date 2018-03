Die am geplanten interkommunalen Gewerbegebiet auf dem Gelände der früheren Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen beteiligten Kommunen verhandeln noch mit der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten.

Die Gespräche sind am Laufen, weil diese Verhandlungen aber nicht öffentlich sind, gibt es im Moment auch noch keine Stellungnahme der an diesen Verhandlungen beteiligten staatlichen Stellen. Das ist, auf den Punkt gebracht, der augenblickliche Stand der Konversion der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen.

Aus dem ehemaligen Armeegelände soll ein interkommunales Gewerbegebiet werden. Deshalb haben die Gemeinden und Städte Beuron, Bingen, Inzigkofen, Krauchenwies, Scheer, Schwenningen, Sigmaringen, Sigmaringendorf und Stetten am kalten Markt einen Zweckverband gegründet. Stettens Bürgermeister Maik Lehn sagt: "Ziel ist es, durch eine interkommunale Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung die Wirtschaft im Raum zu stärken und die Einwohnerzahlen zu stabilisieren."

Zunächst, so schildert Maik Lehn die bisherigen Arbeiten innerhalb des Zweckverbands, seien in verschiedenen Gesprächsrunden der Vertreter der Mitgliedsgemeinden die Rahmenbedingungen der Interessengemeinschaft festgelegt worden. Außerdem einigten sich die beteiligten Kommunen auf die Leitlinien für die Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten (Bima). Die Bima ist Eigentümerin des ehemaligen Bundeswehrgeländes und zeichnet deshalb auch für die Vermarktung verantwortlich. Mit der Bima muss sich der Zweckverband besonders über den Preis einig werden. Diese Verhandlungen befinden sich, wie die Sigmaringer Rathaus-Pressesprecherin erklärte, noch im Stadium der Vorgespräche, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt werden.

Für die Betriebe in den einzelnen Mitgliedsgemeinden ändere sich durch das neue Gewerbegebiet in der Kreisstadt nichts. Maik Lehn sagt: "Das Areal ist für die Ansiedlung von Firmen mit besonders großem Flächenbedarf gedacht, die in den Gewerbegebieten der beteiligten Gemeinden keinen Platz hätten." Das sei ein ähnliches Konzept wie es auch für das interkommunale Gewerbegebiet in Meßkirch gelte, beschreibt der Rathauschef die Ausgangslage.