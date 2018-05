Stetten am kalten Markt Vor der Weihe des neuen Fahrzeugs muss die Glashütter Feuerwehr einen Fettbrand löschen

Das neue Fahrzeug der Glashütter Feuerwehr wurde offiziell an die Einsatzkräfte übergeben. Der Gesamtkommandant der Feuerwehr der Heuberggemeinde Stetten am kalten Markt, Wolfgang Neusch, sagte, nun seien sämtliche Abteilungen der Wehr mit einem wasserführenden Fahrzeug ausgestattet. Begonnen hatte die Festveranstaltung mit einem Löscheinsatz: An einem Verkaufsstand kam es zu einer heftigen Fettexplosion, durch die der Stand völlig zerstört wurde.

Stetten a.k.M.-Glashütte – Im Beisein vieler Besucher sowie zahlreicher befreundeter Wehren aus der gesamten Region wurde das neue Fahrzeug der Glashütter Feuerwehr offiziell an die Einsatzkräfte übergeben und feierlich gesegnet. Das ganze Dorf war auf den Beinen, um das Ereignis zu würdigen, gebührend zu feiern und die vielen Gäste aus nah und fern bestens zu versorgen.

Begonnen hatte der Festtag am Morgen mit einer echten Schrecksekunde, bei der die Wehr in eigener Sache gefordert war. Noch vor dem großen Besucheransturm kam es in einem Verkaufsstand vor der Alpenblickhalle in einer – offensichtlich defekten – Fritteuse zu einer heftigen Fettexplosion, durch die der Stand völlig zerstört wurde. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell im Griff, sodass Kommandant Thomas Straub nach der kurzen Aufregung am Morgen während seiner Ansprache bereits wieder witzeln konnte: "Wir hatten heute Morgen schon eine ziemlich heiße Schauübung."

Die Glashütter Feuerwehrtruppe hatte alles aufgeboten, was die Fahrzeugweihe für die Besucher zu einem kurzweiligen Ereignis werden ließ. Rund um die Alpenblickhalle gab es zahlreiche historische, aber auch modernste Einsatzfahrzeuge zu besichtigen. Die Stettener Feuerwehrkapelle sorgte bereits für beste Stimmung, als Feuerwehrkommandant Wolfgang Neusch die Gäste willkommen hieß und damit den offiziellen Akt einleitete. Neusch zeigte sich "glücklich", dass nun sämtliche Feuerwehrabteilungen der Heuberggemeinde Stetten mit einem wasserführenden Fahrzeug ausgestattet seien.

Mit den besten Wünschen für alle Einsatzkräfte war es Gemeindereferentin Elke Gehrling vorbehalten, das neue Fahrzeug der Glashütter Wehr feierlich zu segnen und um Gottes Schutz für die jeweilige Besatzung zu bitten. "Was ist der Segen?", fragte Gehrling, die als Notfallseelsorgerin selbst Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr ist und weiß, wovon sie spricht. Segnung sei "das Unaussprechliche zwischen Himmel und Erde", das Einsatzkräfte kaum richtig in Worte fassen könnten, wenn man zum Einsatz fahre und nie so genau wisse, was einen dort erwarte. In diesem Moment zu wissen, dass man nicht alleine sei, dass Kameraden samt guter Ausrüstung an Bord seien und man überdies die Kraft und die Macht Gottes im Hintergrund spüre, lasse einem – trotz aller Unwägbarkeiten – mit Zuversicht ans Werk gehen, sagte die Gemeindereferentin.

Stettens Bürgermeister Maik Lehn betonte in seiner Ansprache die "deutliche Verbesserung der Einsatzfähigkeit", die mit dem neuen Fahrzeug einhergehe. Lehn zeichnete den schwierigen Weg der Beschaffung nach, auf dessen erste Ausschreibung kein Angebot eingegangen war, und in dessen Verlauf sich die Angehörigen der Glashütter Feuerwehr "mit viel Herzblut eingebracht" hätten. Mit dem neuen TSF-W sei ein passgenaues Fahrzeug herausgekommen, das den Anforderungen der Glashütter Wehr in jeder Hinsicht entspreche.

Das unterstrich auch der Glashütter Abteilungskommandant Thomas Straub, der während seines Grußwortes im Rahmen des Festaktes mit der Sonne um die Wette strahlte: "Das Resultat ist überwältigend", fasste er mit Blick auf das festlich geschmückte Fahrzeug zusammen. Von etlichen Fahrzeug-Besichtigungen über ellenlange Sitzungen und Besprechungen bis hin zur Ausschreibung und Vergabe erinnerte Straub an "aufreibende Stunden", in denen es gelungen sei "das Beste herausholen und den Kostenrahmen dennoch einzuhalten". Bei bester Unterhaltung durch die Feuerwehrkapelle wurde anschließend ausgiebig gefeiert, bis der Himmel am Nachmittag nach einem kräftigen Gewitter seine Schleusen öffnete und das Fest ausklang.