Stetten am kalten Markt Visitation in Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara: Wochenende soll Antworten liefern

"Nehmt Neuland unter den Pflug!" Mit diesem biblischen Zitat kann man wohl am ehesten das umschreiben, was sich in der Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara seit deren offiziellen Einrichtung Anfang 2015 alles getan hat. Nach gut drei Jahren ist es an der Zeit für eine Zwischenbilanz. Diese wird Mitte März im Rahmen einer offiziellen Visitation der Seelsorgeeinheit durch Dekan Christoph Neubrand und dem Dekanatsreferent Frank Scheifers gezogen.

Wo kommen wir her? Und wo wollen wir hin? Das sind wohl die zwei wichtigsten Fragen, die es im Rahmen des bevorstehenden Visitationswochenendes zu beantworten gilt. Bei der Beantwortung der ersten Frage gelte es insbesondere zu berücksichtigen, dass die früher eigenständigen Seelsorgeeinheiten Großer Heuberg mit den Gemeinden Schwenningen, Heinstetten und Hartheim sowie die Seelsorgeeinheit Stetten am kalten Markt mit den Gemeinden Stetten, Frohnstetten und Storzingen im Laufe der Jahrzehnte durch ihre eigenständige Entwicklung sehr unterschiedliche Strukturen entwickelt hatten, erinnert Pfarrer Edwin Müller. "Das alles in ein gemeinsames und einheitliches Gefüge zu bringen, ist natürlich unser großes Ziel", unterstreicht er, nicht ohne zu ergänzen, dass dafür noch viel Arbeit und Mühe investiert werden müsse.

Doch vieles sei seit Beginn der Fusion auch schon erreicht worden, berichtet der Geistliche. Viele Überlegungen zur pastoralen Situation der Seelsorgeeinheit, aktuelle Schwerpunkte und allerhand mehr seien in die Pastoralkonzeption eingeflossen, die in einem Gemeinschaftswerk aus Hauptamtlichen und Mitgliedern des Pfarrgemeinderats erarbeitet worden sei. Die bevorstehende Visitation werde sich nun vor allem den Fragen widmen, "was wir wann warum wie gemacht haben, wo wir am Ende hin wollen, und wie wir die uns gesteckten Ziele erreichen wollen", erläutert es Müller.

Als hilfreiches Instrument, das jeweilige pastorale Handeln zu hinterfragen, den eigenen Standort zu klären, den Bedarf zu analysieren, um die vereinbarten Ziele zu erreichen, stehe den Seelsorgeeinheiten seit einigen Jahren das Programm "Levi" der Erzdiözese Freiburg zur Verfügung. "Levi steht für Lernen, Entwickeln, Vereinbaren, Inspirieren", erläutert Müller. An dessen Anfang sei die Konstituierung eines Selbstbewertungsteams gestanden, das immer wieder eine kritische Selbstreflexion der Seelsorgeeinheit vornehme. "Wo stehen wir bei der Umsetzung unserer Pastoralkonzeption", müsse man sich immer wieder fragen. Dabei gehe es nicht schlicht nur darum, die Gemeinden vor Ort zu versorgen oder bestimmte Erwartungen zu erfüllen. Sondern es gelte, der Spur nachzugehen: "Was brauchen wir in unserer Seelsorgeeinheit, um hier und heute Christ sein zu können?"

Dabei ist sich der Geistliche bewusst, dass die Fusion zur neuen – deutlich größeren – Seelsorgeeinheit bei einigen Gemeindemitgliedern eine gewisse Krise ausgelöst habe. "Die zwangsläufigen Veränderungen, die sich aus der praktischen Umsetzung ergaben, wurden verständlicherweise von manchen als Verlust verstanden", räumt der Geistliche ein. Allerdings, weist er darauf hin, dass viele kirchliche Traditionen zwar noch von älteren Gemeindemitgliedern getragen, von jüngeren aber nicht mehr verstanden würden. Die vielfältigen Angebote in der Gesellschaft hätten neue Formen des sozialen Miteinanders entstehen lassen, sagt der Geistliche. Beispielhaft führt er Eventkonsum, soziale Netzwerke, Internet oder stärkere Abgrenzung der gesellschaftlichen Milieus an.

Das alles lasse die Kirche in ihrer traditionellen Form für die jüngere Generation nicht mehr besonders attraktiv erscheinen. Derartige Grundeinsichten führten zwangsläufig zur Erkenntnis, dass sich die Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara wandeln müsse, sofern sie von den Gemeindemitgliedern auch zukünftig als sinnvoll und bereichernd erlebt werden solle. "Die bevorstehende Visitation ist damit eine bedeutende Standortbestimmung, von der wir uns wichtige Impulse für unsere weitere Arbeit erhoffen!"

Höhepunkt ist Festgottesdienst in der St. Mauritiuskirche mit anschließendem Empfang