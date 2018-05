Stetten am kalten Markt Visitation der Seelsorgeeinheit erfolgt am Wochenende

Monatelang haben sich die Verantwortlichen der Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara auf die Visitation durch die Kirchenoberen vorbereitet. Am Wochenende ist es nun soweit. Dekan Christoph Neubrand und Dekanatsreferent Frank Scheifers besuchen die Anfang 2015 neu zusammengefasste Seelsorgeeinheit.

Gute drei Jahre, nachdem die Seelsorgeeinheiten Großer Heuberg mit den Gemeinden Schwenningen, Heinstetten und Hartheim und die Seelsorgeeinheit Stetten am kalten Markt mit den Gemeinden Stetten, Frohnstetten und Storzingen zur neuen Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara verschmolzen wurden, wird also Zwischenbilanz gezogen. Wo kommen wir her? Und wo wollen wir hin? Das sind die zwei wichtigsten Fragen, die es zu beantworten gilt. Als Grundlage dient die Pastoralkonzeption, die vom Seelsorgeteam und dem Pfarrgemeinderat erarbeitet wurde und der eine Schlüsselfunktion in der Steuerung der pastoralen Arbeit zukommt. Vieles wird an diesem Wochenende also hinterfragt werden, insbesondere, wo man bei der Umsetzung der Pastoralkonzeption steht. Neben der Fachvisitation des Pfarrbüros und einem Check der Zusammenarbeit mit der Militärseelsorge finden am Freitag, 16. März, Gespräche mit dem Seelsorgeteam, den Senioren und Vertretern des Caritativen Fördervereins Nächstenhilfe, des Taufteams und der Beil-Stiftung statt. Ebenso werden die Pfarrkirchen in Stetten und Hartheim besucht. Der Samstag steht dann im Fokus des Austauschs der Kirchenoberen mit dem Selbstbewertungsteam und dem Pfarrgemeinderat. Höhepunkt der dreitägigen Visitation ist am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst in der St. Mauritiuskirche, der von Dekan Neubrand zelebriert, und von Gruppen, Kreisen und Chören aus der Seelsorgeeinheit mitgetragen werden wird. Im Anschluss findet ein Stehempfang in der Mensa und im Foyer des Schulzentrums statt.