Stetten am kalten Markt Vertreter der Albstadtwerke berichten im Gemeinderat: Zahl der Rohrbrüche sinkt

Positive Nachrichten hatten die Vertreter der Albstadtwerke am vergangenen Montag für den Stettener Gemeinderat im Gepäck. Für das laufende Jahr prognostizierten Frank Tantzky und seine Kollegin Sarah Burkard im Bereich der Wasserversorgung so einen Gewinn von knapp 91 000 Euro.

Die anwesenden Stettener Gemeinderäte zeigten sich mit dem vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplans rundweg zufrieden und verabschiedeten diesen noch am selben Abend einstimmig.

Bereits in den vergangenen zwei Jahren hatte die Wasserversorgung in der Garnisonsgemeinde mit positiven Ergebnissen abgeschlossen, wie Sarah Burkard bei der Erläuterung des Plans wissen ließ. Intern habe man sich darauf verständigt, diese Gewinne in der Wasserversorgung zu belassen, um Verluste aus früheren Jahren auszugleichen, informierte sie die Anwesenden weiter. Prämisse der Wirtschaftsplanung sei ebenso, Höhe und Struktur der Wassergebühren in 2018 unverändert beizubehalten sowie mögliche Wasserverluste von rund 20 Prozent einzukalkulieren, schloss sie an.

Dass sich die Netzverluste inzwischen auf diesem niedrigen Wert eingependelt haben, hatte zuvor ihr Kollege Frank Tantzky nicht ohne einen gewissen Stolz, wie er sagte, erläutert. "Wir hatten im Jahr 2017 gerade noch 14 Leitungsschäden zu beheben", stellte er dementsprechend fest. Und er erinnerte die Anwesenden daran, dass vor zehn Jahren jährlich noch zwischen 50 und 60 Schäden angefallen seien im Leitungsnetz. "Die Erneuerung vieler Leitungen in früheren Jahren zahlt sich nun langsam aus", sagte er, wobei er betonte, dass sich die positiven Auswirkungen solcher Investitionen erfahrungsgemäß erst Jahre später zeigten. Ebenso zahle es sich aus, dass defekte Hausanschlüsse seit Jahren "konsequent nicht bloß repariert, sondern durch neue Leitungen – meist im Inliner-Verfahren – ersetzt" würden, hob er bei der Gelegenheit ebenfalls hervor.

Die bislang in diesen Bereich investierte Arbeit zahle sich nun in barer Münze für die Gemeinde aus, denn für die Instandhaltung des Netzes musste im vergangenen Jahr gegenüber dem Planansatz deutlich weniger Geld ausgegeben werden.

Der Experte ging dann auch auf sämtliche Leitungsschäden des vergangenen Jahres ein. Freudig hielt er bei dieser Gelegenheit fest, dass diese bislang noch nie auf einer Seite Platz hatten. Und: "Das Beste an dieser Aufstellung ist, dass kein Schwerpunkt mehr erkennbar ist", sagte Tantzky. Denn während früher ganze Viertel oder Straßenzüge aufgefallen seien, steche inzwischen nichts Besonderes mehr ins Auge, wenn man sich der Verteilung der Lecks im Leitungssystem der Gemeinde ansehe. "Das sind wirklich einzelne Schäden, die überall vorkommen." Tantzky erinnerte, dass die Albstadtwerke mit dem Abschluss für 2017 inzwischen schon 15 Jahre für die Stettener Wasserversorgung zuständig seien. Vergleichbare Gemeinden, die diese in Eigenregie betreiben, müssten die für Störungsdienst, Rufbereitschaft, Krankheit, Urlaub und dergleichen im Jahresdurchschnitt etwa drei Vollzeitstellen bereit halten. Dagegen würden der Gemeinde für 2017 lediglich die Kosten für etwas mehr als einen Monteur in Rechnung gestellt: "Das ist der große Vorteil unseres gemeinsamen Weges", hielt er fest.

Darüber hinaus sei der Aufwand für die Leckortung mit dem Logger-System deutlich zurück gegangen. "Für die Zukunft stellen wir uns da eine weitere Optimierung vor", berichtete Tantzky. So werde die Leckortung in Albstadt im Rahmen eines Pilotprojekts zwischenzeitlich via Satellit getestet. Die Albstadtwerke seien damit die Ersten am Markt und hätten bereits positive Erfahrungen gesammelt. "Wir haben es probiert und es funktioniert tatsächlich", sagte Tantzky und versicherte, dass auch das Wassernetz Stettens in das Satelliten-Projekt eingebunden werden soll.

