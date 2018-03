vor 8 Stunden Gerd Feuerstein Stetten a.k.M. Verletzte bei schwerem Unfall in Stetten am kalten Markt: Bundeswehr-Bulli kollidiert mit Familienauto

An der Kreuzung Albstraße / Lagerstraße in Stetten am kalten Markt kam es am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall.