Stetten am kalten Markt Tote Angler aus Meßkirch und Stetten a.k.M.: Hilfe für die Angehörigen

Der Tod zweier Angler aus Frohnstetten und aus Meßkirch hat in beiden Orten Trauer und Bestürzung ausgelöst. Doch damit will es Steffen Ruff nicht belassen. Der Burladinger hat seit dieser Woche ein Spendenkonto eingerichtet. Der Erlös ist, sagt Ruff, ohne Abzug, für die Hinterbliebenen der beiden Todesopfer bestimmt.

Steffen Ruff kannte die beiden Toten vom gemeinsamen Angelhobby her und steht in Kontakt zu den Hinterbliebenen in Frohnstetten und Meßkirch. Die beiden Männer waren zu einem gemeinsamen Angelurlaub nach Frankreich aufgebrochen. Dort am Etang de Condrexange wurden ihre Leichen am Montag, 18. September, gefunden. Die Angler sind offenbar ertrunken. Sie waren bereits seit dem 14. September vermisst worden.

Besonders hart trifft der Unfalltod des Familienvaters Patrick Holdenried seine Ehefrau und die Kinder im Vorschulalter in Frohnstetten. Steffen Ruff sagt: "Ich möchte durch die Spendenaktion erreichen, dass Jennifer Holdenried nicht zusätzlich zum Schmerz über den Tod ihres Mannes noch finanzielle Sorgen haben muss." Die junge Familie habe, so Ruff, ein von Großeltern gekauftes Haus um- und ausgebaut.

Andreas Oschwald war nicht verheiratet. Um ihn trauern besonders die Eltern. Auch ihnen will Steffen Ruff durch seine Spendenaktion die finanzielle Bewältigung der Unglücksfolgen erleichtern.

Zunächst hatte sich Steffen Ruff, der im Außendienst eines Albstädter Konzerns tätig ist, mit Bekannten und anderen Freunden der Toten in Verbindung gesetzt und sie nach ihrer Meinung zu einem Spendenkonto befragt. Auch die Hinterbliebenen der Toten seien damit einverstanden, mit den Namen und den Bildern der Verstorbenen an die Öffentlichkeit zu gehen, sagt er.

Zunächst informierte der Burladinger in Facebook über seine Spendenaktion. Das Konto ist erst seit Dienstag eröffnet. Ruff sagt: "Die ersten Spenden sind schon da." Er sei über die Spendenbereitschaft bereits in den ersten Tagen der Aktion enorm überrascht. Er hofft nun, dass sich diese Spendenbereitschaft in den kommenden Tagen und Wochen noch ausweiten wird.

Über die genauen Todesumstände der beiden Freunde ist auch Steffen Ruff nicht informiert. Er sagt: "Jennifer Holdenried rief bei mir an und sagte, sie habe seit Tagen nichts mehr von ihrem Mann gehört und fragte, ob ich wüsste, an welchem See er und Oschwald angelten." Aufgrund der Bilder, die Patrick Holdenried an seine Frau geschickt hatte, konnte Steffen Ruff dann den See in Frankreich identifizieren. Laut SÜDKURIER-Informationen, wird in Frankreich mittlerweile auch Geld gesammelt, um ein Denkmal für die Männer aufzustellen und auch, um die Angehörigen zu unterstützen.

Die Spendenkonten

Es gibt zwei Möglichkeiten zu spenden. Im Internet über Paypal unter Angabe der E-Mail-Adresse Spendenkonto.Patrick.Andreas@gmail.com bzw. über den Link paypal.me/PatrickundAndreas oder per Banküberweisung mit dem Vermerk "Patrick Holdenried und Andreas Oschwald" über die IBAN: DE42653512601138077014 (hps)