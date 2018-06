Stetten am kalten Markt Tennisclub feiert seinen 40. Geburtstag auf der Anlage des Clubs

Besser hätte das Fest kaum laufen können. Zahlreiche Gäste – darunter viele Stettener Bürger und Sportinteressierte – pilgerten am vergangenen Sonntag zu der herrlich gelegenen Anlage des Stettener Tennisclubs, um gemeinsam mit dem Verein dessen 40. Geburtstag und damit den Eintritt ins Schwabenalter zu feiern. Bei idealem Festwetter durften die Verantwortlichen des TC neben etlichen Gründungsmitgliedern auch Bürgermeister Maik Lehn, zahlreiche Vertreter benachbarter und befreundeter Vereine sowie vom zuständigen Tennisbezirk Jürgen Hähnel willkommen heißen.

Nach einem Sektempfang ließ der Vorsitzende Rolf Niemczewski die Geschichte des Vereins mit all ihren Höhen und Tiefen Revue passieren und erinnerte insbesondere an die Männer und Frauen, die den Verein am 13. Juni 1978 im früheren Gasthaus Krone aus der Taufe gehoben hatten. Nachdem es dem Gründungsvorstand damals zügig gelang, die Frage nach einem passenden Standort zu klären, hätten die Mitglieder schon im Frühjahr 1979 mit dem Bau der Anlage begonnen, und bereits im August konnte der Spielbetrieb aufgenommen werden.

Vor dem Hintergrund der erbrachten Eigenleistungen hob Niemczewski das Engagement der damaligen Mitstreiter hervor: "Eine Energieleistung, die man nicht hoch genug wertschätzen kann", sagte er und zeigte auch die finanziellen Dimensionen auf, die zu schultern gewesen seien. Der junge Verein musste damals satte 140 000 DM aufbringen, worauf sich später noch 60 000 Mark für die Außenanlagen und die "alte Tennishütte" aufsummiert hätten.

Nachdem es beim TC sportlich vom Start weg steil nach oben gegangen war, konnte Niemczewski neben unzähligen kulturellen Highlights des Clubs – wie die regelmäßigen Treffen mit den Freunden aus Montlhéry – viele Erfolge nachzeichnen, die die Aktiven auf Kreis-, Bezirks- und badischer Landesebene eingefahren hatten.

Bürgermeister Maik Lehn gratulierte dem Club zum Eintritt ins Schwabenalter und machte in seinem Grußwort deutlich, dass dem TC die Lorbeeren nicht in den Schoß gelegt worden seien, sondern sie dem Engagement und dem Idealismus der Mitglieder zu verdanken seien. Mit Blick in die Zukunft wies Lehn auf die hohen Investitionen der Gemeinde in das Dach des Bauhofs und der Tennishalle hin, die die Ausübung des Tennissports während des ganzen Jahres auch in Zukunft sichere und damit ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in der Raumschaft darstellten. Wie der Bezirksvorsitzende Jürgen Hähnel lobte auch Lehn die gute Jugendarbeit des Vereins, auf der die Zukunft ebenso basiere, wie auf der Zusammenarbeit mit benachbarten Vereinen.

Auch Vertreter befreundeter Vereine übergaben Präsente und beglückwünschten den TC, ehe der runde Geburtstag mit vielen Freunden und Gästen den ganzen Tag über ausgiebig gefeiert wurde. Der Club hatte sich einiges einfallen lassen, um die Besucher zu unterhalten und auch kulinarisch zu verwöhnen. Aufgehängt an Wäscheleinen, auf Wandtafeln und via Beamer sorgten massenweise Bilder für viele Erinnerungen und amüsante Gespräche. Der Nachwuchs kam in einer Hüpfburg, beim Stockbrotbacken, einer Schaumkuss-Schleuder, am Glücksrad oder auf den Tennisplätzen genauso auf seine Kosten, wie die Erwachsenen, denen es bei bester Bewirtung an nichts fehlte.

Und für die Fußballfans wurde natürlich ein Public-Viewing angeboten, sodass zum Spiel der Deutschen DFB-Auswahl gegen Mexiko noch jede Menge Fans hinzustießen. Selbst die unerwartete Niederlage von Jogis müden Kickern konnte am Ende der guten Stimmung der Clubverantwortlichen nichts anhaben: "Wir sind rundherum happy und bis auf die letzte Wurst ausverkauft", strahlte Rolf Niemczewski mit seinem ganzen Team um die Wette.