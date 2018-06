Stetten am kalten Markt Tennisclub feiert den 40. Geburtstag beim Clubheim

Der Stettener Tennisclub kommt ins Schwabenalter und darf damit auf eine 40-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Von seinerzeit 30 Mitgliedern am 13. Juni 1978 im früheren Gasthaus Krone aus der Taufe gehoben, lassen es sich die Verantwortlichen des Clubs im Jahr des runden Geburtstags natürlich nicht nehmen, den 40. Geburtstag gebührend zu feiern. Das Fest, zu dem die gesamte Bevölkerung herzlich eingeladen ist, steigt am Sonntag, 17. Juni, auf der herrlich gelegenen Anlage des Clubs.

Rückblende: Waren im Jahr 1967 die ersten Versuche, in Stetten a.k.M. einen Tennisclub zu gründen, noch gescheitert, so waren die Bemühungen von Kurt Ziegler, Erich Fritz und dem früheren Stettener Bürgermeister Horst Lupfer im Sommer 1978 umso erfolgreicher. Gemeinsam mit Gisela Caudrelier, Erich Kumpa, Hans und Erika Jack sowie Karl-Heinz Nolle hatten sie die Gründungsversammlung vorbereitet, bei der schließlich Erich Kumpa zum ersten Vorsitzenden des Clubs gekürt wurde. Fünf Jahre später wurde der Clubchef durch Walter Straub abgelöst. Bis zum heutigen Tage folgten Bernhard Sieber, Karl-Heinz Herrmann, Rudolf Mägerle sowie Christian Seifritz. Seit dessen Verabschiedung im Herbst 2007 wird der Verein von Rolf Niemczewski geführt. "Als TC Stetten haben wir das Vereinsleben und das Sportgeschehen der Gemeinde bereichert und dazu beigetragen, den Weißen Sport auf dem Heuberg zu etablieren", unterstreicht er.

Nachdem der Gründungsvorstand mit der Gemeinde die Standortfrage für eine neue Tennisanlage schnell regeln konnte, wurde schon im Frühjahr 1979 mit dem Bau der Tennisplätze begonnen und bereits im August konnte der Spielbetrieb auf den vereinseigenen Plätzen aufgenommen werden. Trotz umfangreicher Eigenleistungen der Mitglieder musste der junge Verein damals die satte Summe von 140 000 Deutschen Mark (DM) aufbringen. Hinzu kamen später noch umfangreiche Investitionen in Höhe von rund 60 000 DM für die Außenanlagen, die "alte Tennishütte" sowie die Stromversorgung.

Sportlich zeigte die Kurve des TC Stetten a.k.M. vom Start weg steil nach oben. Schon 1980 nahm eine Herrenmannschaft zum ersten Mal an Rundenspielen teil und stieg danach von Jahr zu Jahr bis in die erste Bezirksklasse auf. Und auch die Damen griffen 1984 in das aktive Geschehen ein, konnten bereits ein Jahr später den Aufstieg feiern. Schon früh setzte der TC auf die Jugend, und konnte so immer wieder gute Nachwuchstalente in die eigenen Reihen integrieren. Schnell stieg auch die Zahl der Mitglieder auf über 200 an. Auch wenn die Zahl – dem allgemeinen Landestrand folgend – inzwischen deutlich zurückgegangen ist, so darf der Club dennoch "mit großer Zufriedenheit auf seine bisherige Entwicklung zurückblicken", wie Vorsitzender Rolf Niemczewski rückblickend festhält.

Denn 1997 investierte der Tennisclub noch einmal kräftig in ein Clubheim samt gepflegter Sanitäranlagen und großer überdachter Terrasse, das ein wahres Schmuckstück geworden ist und vor 20 Jahren feierlich eingeweiht wurde. Das vereinseigene Clubheim bildet nicht nur den idealen Rahmen für größere Veranstaltungen, sondern ist über die gesamte Saison hinweg ein Treffpunkt für Spieler, Freunde und Gönner des Vereins. In den Sommermonaten ist das Heim ab 18.30 Uhr bewirtet und bietet Mitgliedern und Gästen die Möglichkeit zur gemütlichen Einkehr. Sorge bereitete dem Verein seinerzeit die Schließung der Tennishalle. Rund zwei Jahre versuchte man sogar, diese in eigener Regie zu führen. Seit die Gemeinde die große Halle für Zwecke des Bauhofs erworben hat, steht dem Verein dort wieder ein Platz zur Verfügung. Insgesamt verfügt der TC Stetten somit über drei Sandplätze, ein Kleinspielfeld und einen Hallenplatz, womit das ganze Jahr über beste Voraussetzungen zur Ausübung des Tennissports gegeben sind.