Stetten am kalten Markt Stettener Gemeinderat verabschiedet Haushalt

Einen Knopf an den Haushalt für das laufende Jahr hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gemacht. Dabei wurde der Haushalt genau so verabschiedet, wie ihn die Verwaltung in der Dezembersitzung als ihren Entwurf ins Gremium eingebracht hatte. Hinter den Kulissen schienen die Drähte seither indes heiß gelaufen zu sein und offenbar hatten sowohl die Fraktion der Freien Wähler wie auch die CDU/ILS in Fraktionsgemeinschaft im Vorfeld der Sitzung schriftliche Änderungsanträge eingereicht.

Bürgermeister Maik Lehn freute sich über das Lob aus allen Fraktionen, dass Verwaltung und Rat so früh in die Haushaltsplanungen eingestiegen seien, ehe Kämmerer Ermilio Verrengia den Haushaltsentwurf noch einmal im Schnelldurchlauf vorstellte. Die Erarbeitung des Zahlenwerks habe ziemlich viele Kräfte gebunden und lasse keinerlei Spielraum für Sonderwünsche, sagte er. Mit Blick auf die deutlich ansteigenden Personalausgaben sagte Verrengia: „Die Aufgaben wachsen, die Aufgaben steigen“, was ein mehr an Personal nach sich ziehe. „Zuletzt haben wir im technischen Bauamt einen Zuwachs bekommen“, freute er sich. Überdies sei eine Lohnsteigerung von drei Prozent eingeplant, erläuterte Verrengia, ehe das Gemeindeoberhaupt den Entwurf zur Debatte stellte.

Für die Zuhörer wenig verständlich, begründete Adrian Schiefer in einem ausführlichen Statement für die Freien Wähler die Dinge, die scheinbar im Vorfeld von seiner Fraktion zur Debatte gestellt, und von der Verwaltung – offenbar auf Bitten der Fraktion – um den einen oder anderen Punkt ergänzt worden waren. Ebenso ausführlich nahmen Günther Töpfer (CDU) und Lothar Löffler (ILS) zu dem Zahlenwerk Stellung, das nach ihrer Auffassung in keinem Punkt geändert werden. Die Debatte wog hin und her, Vorhaltungen inbegriffen. Nach dem Motto: "Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not" wollten die Freien Wähler den einen oder anderen Posten streichen – wie den Ansatz für einen neuen Kindergartenbus in Höhe von 35 000 Euro. Adrian Schiefer sagte hierzu: "Der alte wurde grade repariert, wir hoffen, dass er noch ein Jährchen hält.

" Ausweislich einer an die Wand geworfenen Folie, hatten sie bei der Durchforstung des Zahlenwerks offenbar ein Einsparpotenzial von 142 000 Euro erkannt. Von der Streichliste wollte die Gegenseite nichts wissen. So entgegnete Florian Dreher (ILS), dass man jetzt eine florierende Zeit habe, die man nutzen sollte, um geschobene Aufgaben zu erledigen. "Wenn wir die Dinge jetzt nicht machen, ja wann denn dann", argumentierte er. Diese Logik rief jedoch den Widerruf seines Kollegen Oliver Müller (FW) hervor, der diese als geradezu verwerflich bezeichnete und bei Maßnahmen, wie dem Umbau des katholischen Kindergartens noch deutlich steigende Kosten befürchtete. Er finde es falsch, zu sagen, jetzt müsse man alles machen. "An ein paar Stellen müssen wir auch mal die Stellschrauben anziehen", sagte er. Zwar stimmte ihm Lehn einerseits zu, wollte aber die Dinge nach Dringlichkeit erledigen. Als Beispiel führte Lehn den Ausbau der roten Pflastersteine mit Asphaltierung an der Kreuzung Lager-/Europastraße ins Feld. Es bringe nichts, derart dringende Maßnahmen zu streichen, nur um Einsparungen zu generieren. "Irgendwann müssen wir`s sowieso machen", argumentierte er. Nach einigem Durcheinander, bei dem selbst das Gemeindeoberhaupt kurz den Überblick verlor, wurde über die Anträge der Freien Wähler abgestimmt mit dem Ergebnis, dass allen beim Alten bleibt. Grund: Selbst in den Reihen der Freien Wähler herrschte keine Einigkeit. Mindestens zwei ihrer Mitglieder stimmten jeweils gegen die eigenen Anträge.