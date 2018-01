Stetten am kalten Markt Spielgemeinschaft der "SGM Heuberg": Nachwuchs hofft auf viele Besucher beim Sparkassen-Juniorcup

Der Sparkassen-Juniorcup findet am Wochenende, 20. und 21. Januar, in der Alemannenhalle statt.

Die Spielgemeinschaft der "SGM Heuberg" richtet am kommenden Wochenende in der Stettener Alemannenhalle die Endrunde der Hallenmeisterschaften des Sparkassen-Juniorcups aus. Während das Spielfeld am Samstag ab 10.30 Uhr den E-Junioren gehört, laufen am Sonntag um dieselbe Uhrzeit die D-Junioren aus dem gesamten Bezirk Zollern des Württembergischen Fußballverbands auf.

"Nachdem sich von der SGM Schwenningen/Heuberg nach den Vorrunden gleich zwei Mannschaften für die Endrunde qualifiziert haben, wurden wir mit deren Austragung in Stetten am kalten Markt beauftragt", freut sich Jugendleiter Christian Hofmann. So wird also am Samstag und am Sonntag der jugendliche Fußballnachwuchs in der Alemannenhalle um Siege und Punkte kämpfen, und den "hoffentlich zahlreich erscheinenden Zuschauern", wie Hofmann sagt, eine Demonstration seines fußballerischen Könnens geben. "Unsere Jungs haben sich in den Vorrunden super geschlagen und haben nun sogar die Chance, ins Endturnier des Württembergischen Fußballverbands einzuziehen", berichtet Hofmann. Voraussetzung sei, dass man sich am Wochenende unter den ersten drei Mannschaften behaupten könne.

Samstag: Den Auftakt am ersten Turniertag bestreiten die E-Junioren, bei denen es zu folgenden Begegnungen mit der SGM Heuberg kommt: 11.14 Uhr SGM Schwenningen/Heuberg – SV Rangendingen; 11:58 Uhr TSG Balingen III – SGM Schwenningen/Heuberg; 12:42 Uhr SGM Schwenningen/Heuberg – SGM Erlaheim; 13:26 Uhr TSG Balingen – SGM Schwenningen/Heuberg.

Am zweiten Tag greift die D-Jugend der SGM mit folgenden Begegnungen in das Geschehen ein: 11.14 Uhr SGM Schwenningen/Heuberg – FC Killertal 04; 11:58 Uhr TSG Balingen III – SGM Schwenningen/Heuberg; 12:42 Uhr SGM Schwenningen/Heuberg – SGM Haigerloch/Eyachtal; 13:26 Uhr TSG Balingen II – SGM Schwenningen/Heuberg.

"An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt", kündigt der Jugendleiter an. Insofern würden die Verantwortlichen der SGM auf eine starke Unterstützung vonseiten der Eltern und der gesamten Fußballfans hoffen.