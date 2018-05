Stetten am kalten Markt Sommerwirbel 2018: Ab Anfang Mai werden die Anmeldungen entgegen genommen

Stetten am kalten Markt

Der nächste Sommer kommt bestimmt, und damit auch die großen Sommerferien für die Schülerinnen und Schüler. Die dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf den beliebten "Sommerwirbel" freuen, der seit 2007 zum festen Programm in der Heuberggemeinde gehört und seit dem vergangenen Jahr von der Schulsozialarbeit organisiert wird.

"Die Vorbereitungen für die nächste Runde des Sommerwirbels vom 30. Juli bis zum 3. August laufen längst auf Hochtouren", berichtet Schulsozialarbeiter Tobias Buck in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Unser Orga-Team kam bereits Ende letzten Jahren zu ersten Besprechungen zusammen", berichtet Buck. Dabei habe man erste Schritte in die Wege geleitet und insbesondere das diesjährige Motto festgelegt. "Ich denke, unter unserem Leitspruch Dschungelfieber lässt sich wieder ein tolles Programm auf die Beine stellen", ist sich "Tobi" – wie den Hauptorganisator alle nennen, – ziemlich sicher. Inzwischen sei man bereits in der Detailplanung angelangt, begebe sich auf Sponsorensuche und sei wie jedes Jahr noch auf der Suche nach freiwilligen Helferinnen und Helfern.

Wie Buck weiter wissen lässt, sei man auch dieses Jahr wieder bestrebt, allen interessierten Kindern die Teilnahme zu ermöglichen. "Allerdings sind wir da abhängig von der Zahl der Betreuer", schränkt er ein und macht gleichzeitig klar, dass jede helfende Hand herzlich willkommen sei. Und die Zeit dränge, denn bereits Anfang Mai würden Anmeldungen entgegengenommen. "Vom 2. bis zum 9. Mai können die Eltern ihre Sprösslinge bei uns anmelden", berichtet Buck. Dafür stünden vor dem Sekretariat des Schulzentrums die sogenannte "Sommerwirbelbox" und die notwendigen Anmeldeformulare bereit. "Die Verlosung der Plätze machen wir dann am 16. Mai im Schulzentrum", berichtet Buck und ergänzt, dass möglichst alle Eltern anwesend sein sollten, um bei Losglück die Anmeldung inklusive Gebühr und dergleichen abschließen zu können. "Wir hoffen ja, dass wir niemanden außen vor lassen müssen", sagt Buck nicht ohne noch mal zu unterstreichen, dass "weitere Helfer jederzeit herzlich willkommen sind".