Stetten am kalten Markt Soldaten des Artilleriebataillons 295 sind unterwegs mit schwerem Gerät zum Bahnhof Storzingen

Soldaten des Artilleriebataillons 295 verlegen mit schwerem Gerät – darunter auch sechs Panzerhaubizen, nach Litauen. Dabei gab es jüngst schon am frühen Morgen viel Verkehr auf der Straße zum Bahnhof in Storzingen.

Mit der Stärkung der Ost-Flanke durch die NATO erhielt das Artilleriebataillon 295 aus Stetten am kalten Markt bereits 2016 den Auftrag, seine litauischen Kameraden auszubilden. Grund: Die litauische Armee wurde wie die Bundeswehr mit der Panzerhaubitze 2000 ausgestattet, einem der modernsten Artilleriesysteme der Welt. Seither war das Bataillon mit bestimmten Teilen stets an Großübungen der NATO in Litauen beteiligt. Seit vergangenem Mittwoch verlegt das Bataillon nun bereits im dritten Jahr mit schwerem Gerät und 53 Fahrzeugen in den Süden des Baltikums.

Nachdem sich Moskau 2014 die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim einverleibt hat, wuchs im Baltikum die Sorge vor einer möglichen russischen Bedrohung. In der Folge hat die NATO ihre Präsenz an der Ost-Flanke deutlich erhöht. Die Allianz schickte Bataillone von jeweils rund 1000 Soldaten nach Estland, Lettland und Litauen sowie Polen. In Litauen steht die Truppe unter dem Namen "NATO Enhanced Forward Presence" (eFP) – zu Deutsch in etwa: verstärkte Vornepräsenz – seit Anfang 2017 unter deutscher Führung. "Die dort im sechsmonatigen Wechsel stationierten Kampftruppen werden für jeweils zwei bis drei Monate durch Kräfte der Artillerie – den sogenannten "Verstärkungskräften eFP" – unterstützt", erläutert Oberstleutnant Kim Oliver Frerichs in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Panzerhaubitzen werden verladen

Der Kommandeur des Artilleriebataillons 295 macht deutlich, dass es sich dabei nicht um einen zustimmungspflichten Einsatz, sondern um eine "Einsatzgleiche Verpflichtung" handle, für die jedoch die absolut identische Vorbereitung und Ausbildung erforderlich seien. Wie Hauptmann Johannes Müller wissen lässt, verlege die 3. Batterie verstärkt um Transport- und Wetterkomponenten sowie Soldaten der Aufklärungsbatterie nach Litauen, die das Artillerieortungsradar "Cobra" und ein unbemanntes luftgestütztes Aufklärungssystem KZO, sprich eine Drohne, bedienten. "Alles in allem verlegen wir somit mit 135 Kräften nach Litauen", fasst der Kommandoführer die personelle Dimension des Auftrags zusammen, die sich gegen die materielle Seite verhältnismäßig gering ausmacht.

Denn via Zugtransport waren am vergangenen Mittwoch jede Menge Großgerät und insgesamt 53 Fahrzeuge, darunter sechs Panzerhaubitzen 2000, mehrere Bergepanzer sowie Transportpanzer Fuchs, das Ortungsgerät Cobra und diverse Container zu verladen. Auf der Strecke zum und am Storzinger Bahnhof war dementsprechend schon am frühen Morgen einiges los. Doch was sich vor Ort noch einfach anhört, wird für die Stettener Soldaten kurz hinter der polnischen Grenze zur Herausforderung: "Wir müssen dort die gesamte Ladung auf russische Spurweite umspuren", berichtet Hauptmann Müller. "Diese logistische Herausforderung ist wirklich enorm, aber auch ein guter Übungszweck", unterstreicht der Kommandeur, zumal viele Absprachen erforderlich seien.

Wie Oberstleutnant Frerichs weiter wissen lässt, sei der Auftrag in Litauen "klar umrissen und alles andere als Standard". Er werde bis hoch ins NATO-Hauptquartier beobachtet und gebrieft. So gelte es, das in Rukla stationierte Jägerbataillon 292 aus Donaueschingen zu verstärken und im engen Zusammenspiel mit Soldaten unterschiedlicher Nationen standardisierte NATO-Verfahren zu üben. Dabei wird zum Beispiel geübt, dass ein kroatischer Artilleriebeobachter mit deutschen Geschützen, oder ein Portugiese mit litauischen Haubitzen schießt.

"In dieser Multinationalität ist das absolut außergewöhnlich", hebt der Kommandeur hervor und schwärmt von den einzigartigen artilleristischen Möglichkeiten, die der Auftrag in Litauen beinhalte, zumal man dort über Reichweiten schießen könne, für die es in der Heimat so gut wie keine Übungsmöglichkeiten gäbe. "Für unseren Verband bietet sich sogar erstmals die Chance, ein sogenanntes Multiple Rounds Simultaneous Impact-Schießen" durchzuführen", was so viel bedeute, als dass eine Panzerhaubitze bis zu fünf Schuss abgäbe, die gleichzeitig im selben Ziel einschlagen.

"Nach drei Jahren ist dies für unser Bataillon ja nun die letzte Runde", sagte der Kommandeur bei der Verabschiedung der Soldaten. Der Auftrag ginge dann an ein anderes Artilleriebataillon über. "Ich erwarte, dass sie den Auftrag ausführen und alle bis in drei Monaten gesund und wohlbehalten in die Heimat zurückkehren", gab er der Truppe unter ihrem Kommandoführer Johannes Müller die besten Wünsche mit auf den Weg.