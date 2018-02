Stetten am kalten Markt Skiclub bietet Wintersport an: Lift läuft, Loipe ist gespurt und Skikurse werden angeboten

Skiclub bietet Wintersport an: Lift läuft, Loipe ist gespurt und Skikurse werden angeboten

Stetten am kalten Markt

"Ski und Rodel gut" heißt es seit dem vergangenen Wochenende auf des Heubergs Höhen. Nach den starken Schneefällen vom vergangenen Samstag konnte der Stettener Skiclub bereits am Sonntagmorgen seine Liftanlagen in Betrieb nehmen.

"Den ganzen Tag über herrschte ein gewaltiger Andrang", freut sich Clubvorsitzender Martin Löffler. "Leider konnten wir in der Kürze der Zeit keine Ski- und Snowboardkurse mehr organisieren", bedauert Skischulleiter Stephan Reiser. Doch dafür sei die Zeit einfach zu knapp gewesen. Umso mehr freut sich Reiser, dass die Wetterprognosen für die kommenden zehn Tage weiterhin strammes Winterwetter vorhersagen, sodass der Betrieb des Lifts auch in der nächsten Zeit sichergestellt sein dürfte.

"Bei den tollen Verhältnissen haben wir ganz sicher bis auf Weiteres jeden Tag geöffnet", unterstreicht er, womit auch die Durchführung von Ski- und Snowboardkursen am kommenden Wochenende sichergestellt sei. "Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht klappen würde", stellt er fest. Wer dabei aber ganz sicher gehen wolle, der könne sich auf der Homepage des Vereins jederzeit informieren.

Reiser kann es selbst kaum fassen, dass es praktisch innerhalb von 24 Stunden so viel Schnee runter gehauen habe, wie er sagt, der sogar reichte, um erstmals in diesem Winter auch eine Loipe zu spuren, die zahlreiche Langläufer aus der Umgebung inzwischen gerne genutzt hätten. Bislang sei der Winter dem Skiclub ja nicht gerade entgegengekommen: "Zu ganzen fünf Lifttagen hat es aber immerhin schon gereicht", schmunzelt Reiser. Doch wenn das Wetter halte, was die Prognosen versprechen, könnten ja jetzt doch noch einige dazu kommen.

Der Skilift sei von Montag bis Freitag, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr und von 19 bis 21.30 Uhr zum Flutlichtfahren, geöffnet. Am Samstag ist von 13 bis 16.30 Uhr Liftbetrieb. Sonntags läuft der Lift durchgehend von 9.30 bis 16.30 Uhr. Während den Öffnungszeiten des Lifts ist auch die Skihütte bewirtet.Informationen im Internet:www.scstetten.de