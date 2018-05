Stetten am kalten Markt Skiclub Stetten feiert seinen 50. Geburtstag

Bei einem Weißwurst-Frühschoppen am Samstag sollen viele Erinnerungen geweckt werden. Auch eine Chronik wird zum Jubiläum veröffentlicht.

Im November 1968 aus der Taufe gehoben, kann der Stettener Skiclub in diesem Jahr bereits auf eine 50-jährige Geschichte zurückblicken. Insbesondere die älteren Mitstreiter lädt der Club am kommenden Sonntag, 27. Mai, ab 10.30 Uhr zu einem gemütlichen Weißwurst-Frühschoppen in die Skihütte ein, bei dem viele Erinnerungen geweckt und die alten Zeiten noch einmal aufleben sollen.

Mit seinen aktuell 750 Mitgliedern hat es sich der Stettener Skiclub nicht nehmen lassen, zum großen Jubiläum eine Chronik über die vergangenen 50 Jahre aufzulegen. In monatelanger Arbeit haben sich ehemalige und aktive Vorstandsmitglieder intensiv mit der Vergangenheit des Vereins auseinandergesetzt. Während sich die Ehemaligen um die ersten 25 Jahre der Vereinshistorie kümmerten, arbeiten die Aktiven die zweite Hälfte des Geschehens auf.

Massenweise Fotos, Videos, Zeitungsausschnitte, Protokolle und Dokumente galt es dabei zu sichten und aufzuarbeiten. Wie der Ehrenvorsitzende Karl-Heinz Decker bei der jüngsten Hauptversammlung des Skiclubs wissen ließ, seien die Ausschussmitglieder "selbst überrascht gewesen", was sich im vergangenen halben Jahrhundert alles beim Skiclub getan habe. "Wir kamen teilweise aus dem Schwärmen nicht mehr heraus", erzählte Decker, der gemeinsam mit Kurt Ziegler, Manfred Hoffmann, Oskar Herrmann und Martina Mogg die ersten 25 Jahre aufgearbeitete hatte.

Längst nicht alles konnte dabei Einlass in die Chronik finden, zumal man diese nicht "überfrachten" wollte. Dennoch seien viele Ereignisse und Aktivitäten aus den Anfangsjahren es allemal wert, sich diese nochmal in Ruhe zu Gemüte zu führen und daran zu erinnern. Dabei sei die Idee entstanden, dies gemeinsam mit vielen Ehemaligen "in gemütlicher Runde in unserer Skihütte zu tun". Um möglichst vielen, auch älteren Mitstreiter die Teilnahme zu ermöglichen, bietet der Club dafür am kommenden Sonntag extra einen Fahrdienst an, der allerdings unter der Telefonnummer 0 75 73/26 48 bei Manfred Bücheler angemeldet werden sollte.