Stetten am kalten Markt Schüler laden zum Handballturnier an die Gemeinschaftsschule ein

Schüler laden zum Handballturnier an die Gemeinschaftsschule ein

Stetten am kalten Markt

Konzentration und Aufregung wie in der Kommandostelle beim Raketenstart. Genau diese Atmosphäre herrschte am Donnerstag in der Ansagerkabine der Stettener Alemannen-Halle. Zum dritten Mal trafen sich Schüler aus der Region zum Volksbank-Albstadt-Handballcup auf Einladung der Gemeinschaftsschule Stetten in der Garnisonsgemeinde.

Rund 40 Mädchen und Jungen von den Realschulen in Meßstetten und Winterlingen und von der Stettener Gemeinschaftsschule sorgten für fliegende Bälle und spannende Tore.

Doch zurück in die Sprecherkabine. Es ist fast Mittag, eine Reihe von Spielen ist absolviert. Zusammen mit Christian Hiller sitzen Nicole Hübscher und Jule Wagner hinter der Scheibe, die sie vom Spielgeschehen trennt. Die Mädchen haben die Aufgabe, die Zeitanzeige zu bedienen und die gefallenen Tore auf der großen Tafel in der Halle anzuzeigen. Das erfordert Konzentration. Der Lehrer unterstützt die beiden Schülerinnen. Sechs Augen sehen besser als vier Augen.

Auf einmal weicht die Routine in der Kabine hektischer Betriebsamkeit. Lehrer und Schüler stehen vor einem Rätsel. Denn alle Anzeigen auf der Tafel sind auf einmal verschwunden. Retter ist Kai Briem. Der Schiedsrichter ist selbst Handballer und kennt die Technik in der Halle genau. Die Handys sind schuld, sie haben mit ihren Störsignalen die Elektronik durcheinandergebracht. Das Ausschalten bringt nach einigem Hin und Her den gewünschten Erfolg.

Das Stettener Handball-Turnier geht auf eine Initiative von Christian Hiller zurück. "Meine Absicht war es, wie in Meßkirch, ein Schulsportturnier in Stetten zu etablieren." Damit es zum Fußball in Meßkirch keine Konkurrenzveranstaltung wird, entschied sich der engagierte Sportpädagoge für den Handball. Eine Entscheidung, die bei den Schülern auf Begeisterung trifft. Natürlich erfordert eine Veranstaltung, bei der Schüler aus der Region eingeladen werden, einige Organisationsarbeit. Das haben die Mitglieder einer siebenköpfigen Gruppe aus den neunten Klassen übernommen. Ihnen standen Schülerinnen aus den zehnten Klassen zur Seite, die ihre Erfahrungen aus dem Vorjahr mit einbrachten. Hiller: "Ohne Nicole Hübscher, Jule Wagner, Joan Tissen und Tamara Schwörer würde heute nichts laufen." Das Turnierergebnis war wie folgt: Realschule Meßstetten, Stetten I, Stetten II und die Realschule Winterlingen.

Sofort zugesagt Dominik Bogdahn, 10. Klasse, Realschule Meßstetten: "Die erste Runde gegen das Team Stetten II war ziemlich anstrengend. Ich bin heute aktiv dabei, weil ich im Sportverein Meßstetten ebenfalls in der Handballmannschaft bin. Deswegen habe ich auch sofort zugesagt, als in der Schule gefragt wurde, wer mit zum Turnier nach Stetten kommen möchte. Ich finde, die Idee eines Handball-Schulturniers klasse."

Mathestunde verlegt Volker Groß, Mathematiklehrer, Gemeinschaftsschule: Nachdem wir im Stoff schon sehr weit sind und viele meiner Schüler beim Turnier mitmachen, haben wir die heutige Mathe-Stunde in die Sporthalle verlegt. Es wären auch nur noch vier Schüler und Schülerinnen im Unterricht gewesen. Ich selbst spiele in Sigmaringen Volleyball. Bei so einem Handballmeeting sieht man die Schüler auch mal von einer anderen Seite.“

Aktiv im Orga-Team Jakob Halder, Gemeinschaftsschule: „Ich gehöre zum Orgateam. Wegen eines Kreuzbandrisses kann ich nicht sportlich aktiv sein. Dafür stehe ich mit Aynes Sahib und anderen hinter der Theke. Wir haben Bananen, Obst, Getränke, Kuchen, belegte Brötchen und Süßigkeit im Angebot. Außerdem gibt es Waffeln. Die Kuchen haben wir selbst gebacken. Die Süßigkeiten haben wir gekauft. Die anderen Sachen kommen von Sponsoren."

Sonst Fußball

Florian Hösl, Klasse 8.3, Gemeinschaftsschule: „Normalerweise spiele ich im Verein sehr gerne Fußball. Ich sprang gestern ein, als Spieler für ein zweites Stettener Team gesucht wurden. Ohne diese zweite Mannschaft als Ersatz wäre der gesamte Spielplan völlig durcheinandergeraten. Trotzdem denke ich nicht, dass ich jetzt vom Fußball zum Handball wechseln werde. Im Fußball ist einfach mehr Bewegung drin."

Eine Menge Spaß Maria Kuzina, Klasse 8.1, Gemeinschaftsschule: Ich finde, dass Handball zum Zuschauen eine sehr interessante Sache ist. Das heißt, aber nicht, wir dürften jetzt den ganzen Vormittag in der Sporthalle sitzen und zuschauen. Aber jetzt ist die ganze Klasse für eine Stunde hier. Immerhin sind wir 18 Jungen und Mädchen. Es macht mir jedenfalls eine Menge Spaß, auch wenn ich nicht aktiv mitmache.

Gut anzusehen Julia Lorenz, Klasse 9.1, Gemeinschaftsschule: „Eines unserer beiden Stettener Schulteams besteht aus meinen Klassenkameraden. Deswegen nutze ich mit einigen anderen Schülern aus meiner Klasse die Pause, um das Spiel anzugucken. Ich finde, Handball ist zum Zuschauen recht gut. Die Minuten, die ich schon zuschauen konnte, haben mir sehr gefallen. Aktiv spiele ich aber keinen Handball."

Gespannt dabei Viola Mirtschin, Sportlehrerin, Realschule Winterlingen: „Sechs der neun Mitglieder unseres Handball-Schulteams sind Fußballspieler. Es war gar nicht schwer, das Team zusammenzustellen. Wir haben zwar keine eigentliche Handball- Schulmannschaft. Im vergangenen Jahr erreichten wir einen guten Mittelfeldplatz. Ich bin gespannt, wie es in diesem Jahr wird.“